Разведчицы, чьи подвиги до сих пор засекречены

В истории отечественной разведки немало женщин, чьи подвиги и спустя много лет засекречены. Но их судьбы не менее интересны, чем добытые секреты. Актриса Ирина Алимова

Яниной Жеймо, Зоей Федоровой, Львом Свердлиным, Бибииран Алимова — для простоты ее все звали Ириной — родилась в туркменском городе Мары в июне 1918-го. В 18 лет девушку неожиданно пригласили на студию «Туркменфильм», и вскоре на экраны вышел фильм «Умбар» с Алимовой в главной роли. Пришла слава, ее узнавали на улице. Затем учеба актерскому мастерству в Ленинграде. «В Ленинграде я встретилась с известными советскими артистами: Тамарой Макаровой Петром Алейниковым , режиссерами Хейфицем, Зархи, Траубергом, Роммом, Герасимовым. Они хвалили меня, говорили, что у меня хорошие перспективы», — вспоминала позже Алимова.

Начало войны застало Ирину на студии «Узбекфильм». Алимова отправилась на фронт, в подразделение военной цензуры. Она уже тогда знала четыре языка и работала переводчицей. 9 мая 1945-го встретила в Вене.

Дальнейшая карьера Биби­иран сложилась не в кинемато­графе, а в спецслужбах. В 1953 году ей предложили поехать нелегалом в Японию. По легенде, она, дочь богатого уйгура, госпожа Хатыча, со своим женихом Энвером Садыком расписалась в Китае, а оттуда через Гонконг они уже отправились в Японию. Садыком оказался советский разведчик Шамиль Хамзин. Забегая вперед, скажем, что разведчики с позывными Бир и Халеф по­нравились друг другу и, создав семейную пару по приказу, так и прожили всю жизнь.

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Халеф и Бир перебрались в Токио, где стали компаньонами в одной из экспортно-импортных фирм. Они купили двухэтажный дом и открыли на первом этаже магазин. Фирма и магазин были для супругов надежным прикрытием. Но поначалу, когда бизнес не был отлажен, пригодился один из талантов Ирины — умение вышивать. Она украшала узорами женские блузки, платья, юбки, которые продавались на ура.

За 13 лет жизни в Токио супруги передали в Москву сот­ни шифровок — Ирина удачно справлялась с работой радистки. Так в СССР узнали, например, о спуске на воду новой подлодки. Одним из серьезных достижений разведчиков было приобретение фотоснимков военных баз США, мест дислокации японских сил самообороны и их аэродромов. В их биографии было все: удачно выигранное противостояние с японской контрразведкой, к которой пара попала под колпак, уход от слежки, закладка контейнеров в тайники и многое другое.

Чтобы добывать ценные сведения, Халеф и Бир вели активную светскую жизнь, посещали приемы в посольствах западных стран. Ирина заводила полезные контакты и узнавала о действиях войск США в Южной Корее в американском женском клубе, где собирались на чай жены дипломатов и офицеров. Особенно близкие отношения у супругов сложились с турецким послом. В их доме целый месяц гостил военный атташе Турции. Турки оказались очень полезными, поскольку в тот период Анкара активно поставляла Японии корабли и другое вооружение.

Практически все японские газеты и журналы обошла фотография, на которой Ирина Каримовна как миссис Хатыча Садык сфотографирована рядом с супругой императора Японии на открытии выставки икебаны. Глядя на тот снимок молодой элегантной женщины, никто не мог подумать, что она майор КГБ . В следующий раз фото Ирины японцы печатали уже в 90-е, когда стало известно о ее работе в разведке.

В 1967-м, получив приказ Центра, наши разведчики уехали якобы в отпуск, а на самом деле в Союз.

Скульптор Елена Косова Полковник Хамзин вскоре отправился в другие командировки — Гонконг, Лондон, Солт-Лейк-Сити. А Ирина стала делиться опытом с молодыми разведчиками. «Я всю жизнь играла очень трудную роль, только без дубляжа и суфлеров. Ошибиться было нельзя — за нами стояла огромная страна, которая не должна была пострадать из-за наших срывов», — признавалась она. Бибииран пережила мужа на 20 лет — ее не стало в декабре 2011 года.

Когда премьер Великобритании Маргарет Тэтчер принимала в Лондоне скульптора Елену Косову, то не подозревала, что перед ней советская разведчица. Железная леди была любезна и поблагодарила за бюст со своим изображением, который поместила на рабочем столе.

Елена — дочь генерала, командующего внутренними войсками МВД , была первой советской женщиной, которая работала в ООН . После школы она поступила на двухгодичные курсы иностранных языков при Высшей школе МГБ, где познакомилась с будущим супругом — разведчиком и журналистом Николаем Косовым. В 1949-м старший лейтенант Косова вместе с мужем отправилась в командировку в США. Елена получила оперативный псевдоним Анна. Оба должны были ехать в качест­ве корреспондентов ТАСС . Но штат был укомплектован, чтобы освободить место Елене, пришлось бы уволить темнокожую многодетную американку. Косова отказалась и стала переводчицей в представительстве СССР при ООН. Затем она получила солидный пост в штаб-квартире ООН.

По легенде, Елена была специалистом по защите прав женщин, что здорово помогало в работе. «Мои информаторы обычно были женщины. Общение двух дам, их „случайные“ встречи в кафетерии, парикмахерской ни у кого не вызывают подозрения. Одно рукопожатие, дружеское объятие — и шифровка у меня. Благодаря этой связи Центр регулярно получал информацию, касающуюся позиции стран НАТО по глобальным мировым проблемам. В Нью-Йорке я была связником в группе Барковского — как раз он занимался атомной бомбой», — вспоминала о работе Косова.

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Однажды Елене пришлось мчаться по заданию резидента в другой штат и спасать нелегала, оказавшегося на грани провала. Американская контрразведка осталась с носом. Большинство эпизодов ее работы до сих пор засекречены. Но о многом говорит тот факт, что в семейном архиве Косовых остались письма легендарных разведчиков супругов Коэн и тюремные рисунки Рудольфа Абеля

Мало кому из разведчиц удается совместить работу с женским счастьем, но Елена Косова и тут осталась верна себе. «В 30 лет я узнала, что жду ребенка, — вспоминала Елена Александровна. — Это все меняло. Я решила посвятить себя ему. Мама моя была больная, помочь некому. Да и вообще я бы никому не доверила сына. Я пришла и попросила отпустить меня года на три. А мне в Центре предложили уволиться, а потом, если захочу, вернуться, когда будет угодно». Официально она так и не вернулась. В следующую командировку, в Голландию, Елена сопровождала Николая исключительно в качестве жены. Но при этом все равно занималась оперативной работой: помогала мужу — резиденту внешней разведки. «Поближе знакомилась» с женой какого-либо иностранца или могла разговорить на приеме нужную семейную пару.

А еще в Голландии жена болгарского дипломата уговорила Елену пойти с ней в Академию художеств на занятие по лепке. После этого Косову сразу зачислили на 2-й курс. В 1975-м в Будапеште, когда ее муж был представителем КГБ СССР в Венгрии, Елена опять взяла в руки глину. Успех ее работ был ошеломляющим.

«Вы самое главное напишите — что я свое второе призвание нашла в 50 лет, когда взяла в руки кусок глины. Пусть это будет примером всем женщинам. Никогда не поздно!» — всегда говорила Елена журналистам. Косовой не стало в феврале 2014 года. Ей было 89 лет.