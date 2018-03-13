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Старец готов поделиться секретом 180-летия
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Старец готов поделиться секретом 180-летия 

Don't Panic 13 марта 2018
Фото: Don't Panic
Махашта утверждает, что прожил на свете вот уже 182 года. Бред? Если бы: официальные документы подтверждают, что этот древний старик и в самом деле родился в далеком 1834 году. Правда, врачи ничего конкретного о бессмертном старике сказать не в состоянии — последнего лечащего терапевта Махашта пережил еще 17 лет назад.
Небольшое муниципальное расследование историю Махашта удостоверяет вполне. 6 января 1843 года в Бангалоре и в самом деле родился человек с таким именем. Сам вечный сапожник рассказывает, что перебрался в Варанаси около 1903 года и никуда больше из города не выезжал.
В сто двадцать два года муниципалитет спровадил старика на пенсию, подарив напоследок именную грамоту. Это последний официально зафиксированный возраст Махашта: сам он говорит, что после пенсии прошло уже лет 60.
«Я пережил своих правнуков, которые давно умерли. Похоже, смерть напрочь забыла обо мне. Я не думал дожить даже до 150 лет, не говоря уже о 170. Вероятно, я бессмертен. И это доставляет мне несказанное удовольствие», — говорит Махашта прессе. И добавляет спустя секунду: «Видимо, чем больше ты жизни рад, тем дольше живешь».
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