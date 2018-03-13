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Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
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Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна 

Trendymen 13 марта 2018
Фото: Trendymen
Мало кто понимает, что Эйнштейн был не только великим физиком, но и жизненно мудрым человеком, советами которого может, при желании, воспользоваться каждый. В 1915 году Альберт Эйнштейн жил в Берлине, пока его жена заботилась о сыновьях в Вене. Не имея возможности лично направлять детей, ученый все же нашел способ передать им несколько действительно умных идей.
Одна из высказанных в письмах мыслей касалась повышения способности к обучению. Эйнштейн прямо заявлял, что вовсе не считает себя самым умным человеком на свете — ученый говорил, что лишь привык уделять любой проблеме больше времени. Звучит логично, верно?
Я очень рад, что вы находите такое удовольствие от игры на фортепьяно. Это, да еще может быть столярное дело, на мой взгляд подходят юноше вашего возраста гораздо больше, чем школа. Постарайтесь играть даже те вещи, что не задает вам учитель. Почему? Проще способа продвинуться в чем-то не бывает. Когда вы делаете что-то с искренним удовольствием, время проходит незаметно
— из письма Альберта Эйнштейна сыну
Упорство и настойчивость играют гораздо более важную роль, чем врожденные способности. Да, это звучит несколько банально, но в действительности все так и есть. Попробуйте воспользоваться советами самого умного человека XX века: не бойтесь тратить больше времени на задачу, сохраняйте интерес и любопытство к вопросу — так все будет получаться гораздо проще.
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