Каши переел: история мальчика-бодибилдера

Ричард Сандрак начал ходить в тренажерный зал чуть ли не раньше, чем в принципе ходить: его переехавший из Украины в США отец мечтал сделать из мальчика нового Шварценеггера. Много лет отец, мать, тренеры и менеджеры пытались сделать из подростка новую кинозвезду, но в результате повзрослевший маленький Геркулес очутился совсем не там, где хотели бы его родители. «Лента.ру» рассказывает историю юного бодибилдера.

Малыш-крепыш

Ричард Сандрак родился в одной из деревушек на Украине в апреле 1992 года, но уже в два года вместе с родителями переехал в США. Его отец Павел был профессиональным тхэквондистом, а мать Елена участвовала в соревнованиях по фитнес-аэробике. Они мечтали о голливудской славе и вознамерились вырастить из ребенка нового Шварценеггера. Тренировки Ричарда начались едва ли не с младенчества: уже в два месяца Павел делал с сыном упражнения на растяжку под песни Глории Эстефан

Как только ребенок начал ходить, отец добавил к легким тренировкам боевые искусства и отвел сына в тренажерный зал. Понимая, что ребенок делает успехи, Павел Сандрак перевез семью из менее престижной Пенсильвании в Калифорнию, поближе к Голливуду. Там они и познакомились с тренером Фрэнком Джардиной, который разглядел в мальчике потенциал и пообещал сделать из него звезду. При первой встрече с тренером отец попросил Ричарда показать, на что он способен. Мальчик подпрыгнул и сделал три удара ногой до того, как приземлился.

Вскоре Ричард уже выступал под псевдонимом «маленький Геркулес» в самых известных бодибилдинг-шоу в Америке: «Мистер Олимпия», «Ночь чемпионов», «Мистер США», «Изумрудный кубок», «Арнольд Классик» и многих других. Сандрак прославился в одночасье и некоторое время не сходил с обложек журналов и экранов телевизоров. В возрасте восьми лет он мог жать от груди вес в 95 килограммов, в три раза превышающий его собственный и получил титул «Самый сильный мальчик в мире». Маленький Ричард напоминал не настоящего мальчика, а персонажа видеоигры или боевика: помимо внушительных мускулов у паренька был черный пояс по карате и идеальная растяжка. По словам отца, в его теле был всего один процент жира, что, впрочем, считается крайне нездоровым.

Однако за славой Сандрака стояли изнурительные тренировки и сложные отношения с отцом. И если до поры до времени ему удавалось скрывать это от осаждавших его журналистов, то в 2004 году, когда мальчику было 11 лет, сказка кончилась: Павла Сандрака посадили в тюрьму за домашнее насилие — он сломал жене запястье и нос. Полицию тайком вызвал Ричард и попросил подъехать к дому с выключенными сиренами — он не знал, как отреагирует на появление полицейских его отец.

После этого и ребенка, и его тренера как подменили. Джардина начал рассказывать журналистам о жестоких методах воспитания Ричарда: якобы мальчик тренировался шесть и даже семь часов в день, делал тысячу скручиваний за один подход и не ходил в школу, обходясь уроками домашнего репетитора. До десяти лет мальчику не давали общаться с другими детьми, за малейшую провинность заставляли приседать по 300 раз и отжиматься по 600 раз и кормили только белой фасолью. То, что прежде он обо всем этом помалкивал, тренер объяснил тем, что старший Сандрак угрожал его убить.

Первая пицца и кинопровал

После того как отца посадили в тюрьму, Ричард перестал с ним общаться и на какое-то время забросил тренировки. Они с матерью переехали в небольшой городок Санта Кларита, однако Елена не оставила надежд превратить сына в звезду и нашла менеджера по имени Марко Гарсиа, который выхлопотал для него роли в кино, общался с журналистами и буквально жил вместе с семьей Сандраков — в одном доме. Мать Ричарда также восстановила контакты с Джардиной, который снова стал заниматься с 15-летним мальчиком.

Нельзя сказать, чтобы тренировки юному дарованию очень нравились, но и отвращения не вызывали: Ричард относился к ним как к необходимой работе. Он тренировался по полтора часа пять раз в неделю и сидел на спортивной диете, казавшейся ему раем после строгого меню из белой фасоли. Впрочем, график тренировок мальчик теперь соблюдал только перед съемками. С появлением менеджера его жизнь вообще резко изменилась: Ричард узнал, какова на вкус пицца, и иногда мог целый день бездельничать, как самый обычный подросток.

Елена Сандрак общалась с журналистами с осторожностью: она отрицала, что муж издевался над Ричардом, о своих же отношениях с супругом отказывалась говорить в принципе. И хотя допускала, что методы воспитания Павла вызывали у нее беспокойство, настаивала, что сына никогда ни к чему не принуждали — якобы ребенок сам начал заниматься в тренажерном зале, тягать штанги и гантели.

Под пристальным взором менеджера Ричард подтверждал версию матери: «Меня никогда не заставляли тренироваться или делать что-то еще против моей воли. Родители вечно тренировались, мне просто хотелось заниматься с ними. Это был мой выбор. Я вырос с гантелями в руках. Меня не заставляли, у нас никогда не было ссор по этому поводу». Ричард настаивал, что не считал меры отца слишком жестокими: да, он спал на полу, зато теперь у него идеальная осанка. А журналисты, по его словам, «раздули из этого невесть что, будто бы меня пытали». На вопрос репортеров, кого он считает своим героем, мальчик уверенно отвечал: родители. Однако после ремарок менеджера оговаривался, что имел в виду только мать.

Гарсиа не только помогал подростку в общении с журналистами, но и спродюсировал 3D-фильм «Приключения маленького Геркулеса» с Ричардом Сандраком в главной роли и при участии рестлера Халка Хогана. Менеджер также планировал снять мальчика в нескольких фильмах о боевых искусствах («Вроде "Карате-пацана", но с добавлением хип-хопа», — анонсировал Гарсиа), но Геркулес настолько не понравился зрителям, что амбициозные мечты пришлось оставить. Спустя два года Ричард появился еще в одном фильме, но также был крайне холодно встречен публикой. Кинокарьера юноши бесславно завершилась: с тех пор он появлялся на экранах только в роликах, посвященных опасности подросткового ожирения и пропаганде здорового образа жизни.

Из каскадеров в квантовые физики

В последний раз журналисты обратили внимание на маленького Геркулеса в 2015 году. К 23 годам Ричард Сандрак полностью разочаровался в бодибилдинге, занятиях в тренажерном зале и актерской карьере. На жизнь изрядно пополневший молодой человек зарабатывал каскадерством: работал в шоу Waterworld в лос-анджелесском парке Universal Studios. В течение дня его несколько раз поджигали, сбрасывали с башни в воду и простреливали насквозь из пушки на глазах у изумленной публики.