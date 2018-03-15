Каким мир запомнит Стивена Хокинга

Стивен Хокинг стал героем нашего времени от науки. Люди полюбили его, ведь он первым обратился к широкой публике с понятными, содержательными и вместе с тем завораживающими текстами, открывшими простому человеку невообразимую красоту мироздания

14 февраля 2018 года ушел в мир иной величайший ученый современности. Один из немногих, досконально разбиравшийся в самых основаниях мироздания и не стеснявшийся доступным языком делиться своими знаниями с миллионами обывателей на разных континентах. Мученик, силой духа победивший редкий смертельный недуг. Визионер, на самом себе испытавший технологии будущего. Человек, во многом определивший облик современной цивилизации, Лукасовский профессор математики Кембриджского университета Стивен Хокинг.

Его биография известна в мельчайших деталях и нет смысла здесь ее повторять. Гораздо важнее то наследие, которое он нам оставил.

Его истинный вклад в фундаментальную физику и космологию могут оценить только специалисты, к которым, к слову, не относит себя и автор этих строк. Безусловно, это один из гигантов, на плечах которых зиждется современная картина мира, включающая в качестве обязательных атрибутов представление о рождении Вселенной в результате Большого взрыва, темной материи и темной энергии — субстанциях, открытых на кончике пера теоретиками, предположения которых были блестяще подтверждены экспериментами последних лет. Пожалуй, самым известным и самым изящным «личным» открытием Хокинга является эффект так называемого «испарения» черных дыр. Если очень грубо, он означает, что в сильных гравитационных полях в окрестности черной дыры, но вне горизонта событий, т.е. в той области пространства-времени, которая еще доступна внешнему наблюдателю, может рождаться излучение.

Получается черная дыра оказывается на поверку не такой уж и «черной», она излучает энергию. В строгом соответствии со знаменитой формулой Эйнштейна при излучении черная дыра теряет эквивалентную массу. Этот эффект тем заметнее, чем масса черной дыры меньше, и, возможно, обезопасил и нашу планету от гипотетического столкновения с маломассивной черной дырой. Такие черные дыры существуют недолго в космологическом масштабе и даже если правильны те теории, которые предполагают, что их возникло очень много при рождении Вселенной, они все уже давно «испарились».

Едва ли не менее, а, возможно, и более важным вкладом Хокинга в культуру нашей цивилизации стала его поистине неуемная публичная активность. Он был одним из первых среди ученых «высшей лиги», кто снял с себя тогу обладателя тайного знания и обратился к широкой публике с понятными, содержательными и вместе с тем завораживающими текстами, открывшими простому человеку невообразимую красоту мироздания. Этот подвиг ставит Хокинга в один ряд с величайшими мыслителями античности. Подобно Аристотелю, удостоившемуся за публикацию «Физики» гнева своего не слишком радивого ученика, великого Александра Македонского . Правитель осознал, что теперь привилегия беседовать с философом — уже не удел царей, и подобно Диогену, выставившему себя на посмешище, Хокинг, опубликовав в 1988 году свою «Краткую историю времени», сознательно рискнул репутацией… и, наряду с язвительными комментариями коллег, заслужил многомиллионную благодарную аудиторию во всем мире.

Безусловно, он был одним из тех, кто возвестил человечеству о начале новой противоречивой эпохи, голос которой мы чувствует все настойчивей. В этой эпохе нет места незыблемым авторитетам, и нам, людям русской культуры, в ней неуютно. В ней спор об освоении человечеством далеких планет ведут не окутанные завесой секретности Главный Конструктор и Главный Теоретик, а прикованный к инвалидному креслу старик с застывшей на лице болезненной гримасой и жизнерадостный простоватый парень в футболке.

Но Хокинг пошел еще дальше. В борьбе с жестоким недугом он при помощи ведущих компьютерных корпораций фактически превратил себя в живой нейроинтерфейс, показав человечеству образ будущего, предсказанный когда-то его гениальным соотечественником Джонатаном Свифтом , притягательный и пугающий одновременно. Немыслимый для медицинской практики срок, отмеренный ученому при его заболевании, отметает все вопросы о целесообразности этого жестокого эксперимента над собой.

Но только ему одному ведомо, каких душевных сил это стоило. И этот подвиг роднит Хокинга с героями близкого нам советского эпоса, Мересьевым и Корчагиным. Вне зависимости от того, согласны мы с его убеждениями или нет, всей своей жизнью он учил нас думать и действовать. Хочется надеяться, что не зря.