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Пара поручила своему псу снимать свадьбу
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Пара поручила своему псу снимать свадьбу 

Bigpicture.ru 15 марта 2018
Фото: Bigpicture.ru
Свадьба — дело накладное, и пары зачастую стараются сэкономить. Но на операторе и фотографе экономить точно нельзя, иначе показывать видео и фотографии потом будет просто стыдно. Одна австралийская пара нашла выход из ситуации. Они дали одному из своих псов ответственное задание: снять свадьбу на видео. Получилось не хуже, чем у профессиональных операторов.
Сэм и Рис Бланч из города Брисбен в Австралии очень любят животных, поэтому никто из гостей на свадьбе не удивился, когда пара взяла своих многочисленных собак на роль свидетелей. Людей на свадьбу тоже пригласили, но в основном чтобы следить за собаками.
bigpicture.ru
«Мы хотели, чтобы вся наша семья участвовала в торжестве, а собаки — это часть нашей семьи».
bigpicture.ru
На этом пара не остановилась. Сэм и Рис решили сэкономить на операторе и поручили своему 11-летнему глухому псу Джорджу снять самое важное событие в их жизни. Хозяева прикрепили на спину Джорджа GoPro, и всю свадьбу радостный пес сновал между гостей, снимая происходящее. Правда, монтажом видео все-таки занялась сама пара, потому что у оператора лапки. Вот что из этого получилось.
На операторе Сэм и Рис решили сэкономить неспроста. Они хотят организовать собственный приют для животных. Сейчас у пары живут четыре собаки и восемь кошек, к тому же они постоянно берут животных на передержку, но хотят помочь еще большему количеству животных.
«У нас большие планы на будущее. Тратить много денег на свадьбу было просто бессмысленно, мы хотели быть как можно более экономными».
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