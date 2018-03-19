Народы России, которые скоро иcчезнут

Территория России просто огромна — практически ни одна другая страна не выдерживает такой территориальной конкуренции. В разных уголках нашей родины до сих пор живут представители десятков народностей, каждая из которых обладает своими, уникальными обычаями и традициями. К сожалению, не все народы могут похвастать большой численностью: цивилизация и постоянно меняющийся мир буквально уничтожают этих людей. Вот, к примеру, несколько еще существующих в России племен, которые находятся на грани исчезновения.

Манси

Численность: 12 453 человека

Это племя никогда не уходило со своих родных мест: манси до сих пор живут на территории Ханты-Мансийского автономного округа . Охотники манси даже заходят в города, чтобы продать мясо и шкуры животных.

Коряки

Численность: 8 743 человека

Предки каряков стали одними из главных основателей охотской культуры в целом. Это типичные кочевники, несколько раз в год снимающиеся с места и совершающие свой стандартный вояж по северной части камчатского полуострова.

Долганы

Численность: 7 450 человек

Долганы стали единственным тюркоязычным народом, представители которого забрались так далеко на север. Ареал обитания долганов — Красноярский край Республика Саха . Племя не сумело сохранить свои настоящие имена: пришедшие сюда казаки крестили всех подряд, давая свои фамилии вновь обращенным. Теперь здесь можно встретить Поротовых, Слабоквасовых, Черкашей и прочих «казачьих родственников».

Арчинцы

Численность: 5 000 человек

На самом деле, именно арчинцы — законное коренное население Дагестана . Предки этого народа входили в многоплеменное объединение Кавказской Албании . Может быть, поэтому остатки народности впитали множество чужих традиций, объединяющих арчинцев с другими племенами местности.

Нивхи

Численность: 4 000 человек

Несмотря на крайне малую численность, нивхи умудряются жить на два государства: племенные стойбища есть и в России, и в Японии . Но если японские гиляки тщательно охраняются государством и потихоньку увеличивают численность, то у нас все обстоит ровно наоборот. Социологи предсказывают скорый закат культуры нивхов в России — те, кто выживут, скорее всего переберутся в ту же Страну восходящего солнца.

Селькупы

Численность: 3 600 человек

Небольшое племя остяков-самоедов (так называли селькупов до революции) живет на севере Томской области . Эти люди до сих пор исповедуют религии своих предков: тут распространены шаманизм и анимизм. Насаждаемое насильно православие селькупы органично вплели в собственные традиции — нечто похожее случилось с католичеством, столкнувшимся с культом Вуду.

Эскимосы

Численность: 2 234 человека

Тот, кто ест сырую рыбу — вот, что означает слово «эскимос» на языке племени. Сами себя эти люди предпочитают называть иннуитами. На эскимосов оказало огромное влияние глобальное потепление. Вынужденные двигаться дальше от привычного ареала обитания, племена столкнулись с очень непривычными для себя условиями: у этих ребят просто не хватает лексикона, чтобы обозначить все появившиеся в их жизни предметы!

Тофалары

Численность: 762 человека

Тофалары всегда были крайне малочисленным народом, даже во времена, когда племя не затрагивали войны и прочие пертурбации «большого мира». Информация о причинах постепенного вымирания тофаларов не сохранилась и в русских летописях. Судя по всему, наши культуры уже встретились в неблагоприятный для тофаларов период.

Водь

Численность: 64 человек