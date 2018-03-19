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Народы России, которые скоро иcчезнут
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Народы России, которые скоро иcчезнут 

Don't Panic 19 марта 2018
Фото: dnpmag
Территория России просто огромна — практически ни одна другая страна не выдерживает такой территориальной конкуренции. В разных уголках нашей родины до сих пор живут представители десятков народностей, каждая из которых обладает своими, уникальными обычаями и традициями. К сожалению, не все народы могут похвастать большой численностью: цивилизация и постоянно меняющийся мир буквально уничтожают этих людей. Вот, к примеру, несколько еще существующих в России племен, которые находятся на грани исчезновения.

Манси

Численность: 12 453 человека
Это племя никогда не уходило со своих родных мест: манси до сих пор живут на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Охотники манси даже заходят в города, чтобы продать мясо и шкуры животных.

Коряки

Численность: 8 743 человека
Предки каряков стали одними из главных основателей охотской культуры в целом. Это типичные кочевники, несколько раз в год снимающиеся с места и совершающие свой стандартный вояж по северной части камчатского полуострова.

Долганы

Численность: 7 450 человек
Долганы стали единственным тюркоязычным народом, представители которого забрались так далеко на север. Ареал обитания долганов — Красноярский край и Республика Саха. Племя не сумело сохранить свои настоящие имена: пришедшие сюда казаки крестили всех подряд, давая свои фамилии вновь обращенным. Теперь здесь можно встретить Поротовых, Слабоквасовых, Черкашей и прочих «казачьих родственников».

Арчинцы

Численность: 5 000 человек
На самом деле, именно арчинцы — законное коренное население Дагестана. Предки этого народа входили в многоплеменное объединение Кавказской Албании. Может быть, поэтому остатки народности впитали множество чужих традиций, объединяющих арчинцев с другими племенами местности.

Нивхи

Численность: 4 000 человек
Несмотря на крайне малую численность, нивхи умудряются жить на два государства: племенные стойбища есть и в России, и в Японии. Но если японские гиляки тщательно охраняются государством и потихоньку увеличивают численность, то у нас все обстоит ровно наоборот. Социологи предсказывают скорый закат культуры нивхов в России — те, кто выживут, скорее всего переберутся в ту же Страну восходящего солнца.

Селькупы

Численность: 3 600 человек
Небольшое племя остяков-самоедов (так называли селькупов до революции) живет на севере Томской области. Эти люди до сих пор исповедуют религии своих предков: тут распространены шаманизм и анимизм. Насаждаемое насильно православие селькупы органично вплели в собственные традиции — нечто похожее случилось с католичеством, столкнувшимся с культом Вуду.

Эскимосы

Численность: 2 234 человека
Тот, кто ест сырую рыбу — вот, что означает слово «эскимос» на языке племени. Сами себя эти люди предпочитают называть иннуитами. На эскимосов оказало огромное влияние глобальное потепление. Вынужденные двигаться дальше от привычного ареала обитания, племена столкнулись с очень непривычными для себя условиями: у этих ребят просто не хватает лексикона, чтобы обозначить все появившиеся в их жизни предметы!

Тофалары

Численность: 762 человека
Тофалары всегда были крайне малочисленным народом, даже во времена, когда племя не затрагивали войны и прочие пертурбации «большого мира». Информация о причинах постепенного вымирания тофаларов не сохранилась и в русских летописях. Судя по всему, наши культуры уже встретились в неблагоприятный для тофаларов период.

Водь

Численность: 64 человек
Самоназвание этого народа выговорить сложнее, чем название всем известного исландского вулкана: люди ваддялайзыд живут, как ни странно, недалеко от северной столицы России. Небольшое поселение в Ленинградской области пустеет день ото дня — немногочисленная молодежь предпочитает уезжать в Санкт-Петербург, где и сливается с местными.
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