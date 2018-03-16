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Ведущая программы сводит с ума фигурой и знаниями
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Ведущая программы сводит с ума фигурой и знаниями 

Trendymen 16 марта 2018
Фото: Trendymen
Топ-модель и актриса ведет футбольную программу и пользуется невероятным успехом — Барбара реально разбирается в спорте, а ее фигура просто сводит фанатов с ума.
Футбольная программа Rabona давно уже стала самой любимой передачей итальянских фанатов, да и в России ее уже знают неплохо. Все благодаря Барбаре Овиене, которая умудряется вести передачу со знанием дела и в таких коротких нарядах, что от нее бывает сложно оторвать глаз.
trendymen
Как и любая современная девушка, Барбара с удовольствием ведет довольно интересный Инстаграм.
Да, мы подписались и вам советуем — там есть, на что взглянуть.
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