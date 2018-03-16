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Чем уникально племя Динка
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Чем уникально племя Динка 

Don't Panic 16 марта 2018
Фото: Don't Panic
Африканские традиции могут заставить покраснеть кого угодно. Племя Динка и в XXI веке продолжает брать имена быков, а вместо воды пользуются козами. Зачем? Так заведено.
Это уникальное племя расположилось на обоих берегах Нила. Выше Динка людей в Африке просто не найти: средний мужской рост тут 190 сантиметров, а женский — 180. Баскетбольная команда, а не племя.
Необычная традиция брать себе имена быков тоже вполне объяснима. Динка испокон веков занимались только скотоводством, поэтому заимствуют имена в дань уважения своим кормильцам.
Со стороны их привычки выглядят очень дико: Динка с утра обмазывают тела бычьим навозом, умываться же предпочитают продуктами козьей жизнедеятельнсоти. Однако, и этому есть резонная причина: неприятные процедуры жизненно необходимы людям, чтобы отпугивать вездесущих насекомых.
Динка довольно многочисленны — за коровами и быками следят почти три миллиона человек. Правда, вблизи их видят немногие: племя не особенно любит контактировать с внешним миром и предпочитает держаться особняком.
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