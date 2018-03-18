Из первых уст: ты для него любовь всей жизни или девушка на одну ночь? 

Всем мама в детстве строго говорила: «Мальчикам доверять опасно!» Ну да, и что теперь делать с этой ценной информацией? Не обходить же стороной всех в мире мужчин… Рано или поздно довериться кому-то все же придется. Но, чтобы оградить тебя от напрасного риска, редакция WMJ.ru пообщалась с психологом, который объяснил, как понять, что мужчина заинтересован тобой по-настоящему. Смотри наше новое видео и узнай три неожиданных признака, которые выдадут его симпатию. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Ольга Турбина **Видео*: Ксения Боенкова / WMJ.ru Фото: Shutterstock/VOSTOCK