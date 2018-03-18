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Из первых уст: ты для него любовь всей жизни или девушка на одну ночь?
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Из первых уст: ты для него любовь всей жизни или девушка на одну ночь? 

WMJ.ru 18 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Всем мама в детстве строго говорила: «Мальчикам доверять опасно!» Ну да, и что теперь делать с этой ценной информацией? Не обходить же стороной всех в мире мужчин… Рано или поздно довериться кому-то все же придется. Но, чтобы оградить тебя от напрасного риска, редакция WMJ.ru пообщалась с психологом, который объяснил, как понять, что мужчина заинтересован тобой по-настоящему. Смотри наше новое видео и узнай три неожиданных признака, которые выдадут его симпатию. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Ольга Турбина **Видео*: Ксения Боенкова / WMJ.ru Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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