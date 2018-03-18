Юная певица из Кемеровской области поразила жюри «Ты супер!» 

18-летняя Кристина вышла на сцену телешоу с гитарой в руках. Она пела песню Too Close. Девушке удалось спеть только две строчке, как Караулова сразу же нажала на кнопку «Да». Кроме того, молодую артистку поддержали и остальные члены жюри. Все они оценили талант девушки из Кузбасса. Караулова считает, что 18-летняя Кристина станет знаменитостью, Игорь Крутой заявил, что девушка обладает данными для профессиональной сцены. Что касается Виктора Дробыша, то он нажал на кнопку последний. Позже он признался, что просто засмотрелся на выступления.
Кристина стала одной из участниц уже 2-го сезона шоу «Ты супер!». Последний является вокальным конкурсом для детей, которые остались без родительского попечения.