Юная певица из Кемеровской области поразила жюри «Ты супер!»

18-летняя Кристина вышла на сцену телешоу с гитарой в руках. Она пела песню Too Close. Девушке удалось спеть только две строчке, как Караулова сразу же нажала на кнопку «Да». Кроме того, молодую артистку поддержали и остальные члены жюри. Все они оценили талант девушки из Кузбасса. Караулова считает, что 18-летняя Кристина станет знаменитостью, Игорь Крутой заявил, что девушка обладает данными для профессиональной сцены. Что касается Виктора Дробыша , то он нажал на кнопку последний. Позже он признался, что просто засмотрелся на выступления.

Кристина стала одной из участниц уже 2-го сезона шоу «Ты супер!». Последний является вокальным конкурсом для детей, которые остались без родительского попечения.