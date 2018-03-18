Александр Моор призвал тюменцев прийти на выборы независимо от политических убеждений

«У каждого человека в жизни есть этапы, когда нужно сделать важный для своей жизни выбор. Если ты безответственно относишься к этому решению, то потом наверняка будешь об этом жалеть. Так и в жизни государства есть периоды, когда все граждане делают свой выбор видения будущего. Сегодня как раз такой день — выборы Президента Российской Федерации. Это самый главный выбор, который все мы с вами делаем. Если ты по-настоящему любишь свою страну, то не можешь быть безучастным к ее судьбе. Я обращаюсь ко всем моим землякам — всех национальностей, всех вероисповеданий, всех политических взглядов и убеждений — с призывом выразить своё мнение о будущем России, проголосовать за того человека, с личностью которого они связывают надежды на её стабильность, процветание и развитие».

Добавим, что, по состоянию на 12 часов явка в Тюменской области составила 40,93%, об этом объявил глава облизбиркома Игорь Халин.