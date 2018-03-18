Ещё
Александр Моор призвал тюменцев прийти на выборы независимо от политических убеждений
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Моор призвал тюменцев прийти на выборы независимо от политических убеждений 

РИА «ФедералПресс» 18 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«У каждого человека в жизни есть этапы, когда нужно сделать важный для своей жизни выбор. Если ты безответственно относишься к этому решению, то потом наверняка будешь об этом жалеть. Так и в жизни государства есть периоды, когда все граждане делают свой выбор видения будущего. Сегодня как раз такой день — выборы Президента Российской Федерации. Это самый главный выбор, который все мы с вами делаем. Если ты по-настоящему любишь свою страну, то не можешь быть безучастным к ее судьбе. Я обращаюсь ко всем моим землякам — всех национальностей, всех вероисповеданий, всех политических взглядов и убеждений — с призывом выразить своё мнение о будущем России, проголосовать за того человека, с личностью которого они связывают надежды на её стабильность, процветание и развитие».
Добавим, что, по состоянию на 12 часов явка в Тюменской области составила 40,93%, об этом объявил глава облизбиркома Игорь Халин.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Британские ученые раскрыли тайну смерти Чехова Схватка медведя с тигром в Индии попала на видео Расшифрован загадочный сигнал из соседней галактики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии2
10 фраз, которые не произнесет умный человек79
На поверхности Луны обнаружили колесо43
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение