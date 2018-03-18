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Зураб Нанобашвили: «Я не могу не выбирать свое будущее и не могу не жить в настоящем»
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Зураб Нанобашвили: «Я не могу не выбирать свое будущее и не могу не жить в настоящем» 

Вологда.рф 18 марта 2018
Фото: Вологда.рф
Художественный руководитель Вологодского драматического театра, режиссер Зураб Нанобашвили в Единый день голосования тоже выразил свою гражданскую позицию. Художественный руководитель драмтеатра признался, что никогда не пропускает выборы.
«Сегодня для меня выбор был очевиден. Я проголосовал за свою творческую свободу, за безопасные улицы, за будущее, за крепкое настоящее. Я не могу не выбирать свое будущее и не могу не жить в настоящем. И мне кажется, фраза «найти время, чтобы прийти на выборы» — не совсем правильная в данном случае. Ты — гражданин своей страны, и вместе с требованиями к правительству, стране, президенту, губернатору, у тебя еще есть и обязанности. И если ты хочешь, чтобы все было на своем месте, нужно не только требовать, но и знать, что что-то в этом мире и ты должен», — отметил Зураб Нанобашвили.
Напомни, что 18 марта в Вологодской области, как в других регионах, проходят выборы президента России. В Вологде до 20 часов будет работать 141 избирательный участок. Кроме того, вологжане голосуют за общественные пространства, которые будут отремонтированы в 2018 году. Счетные участки федерального проекта «Городская среда» находятся по тем же адресам, что и избирательные участки на президентских выборах.
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