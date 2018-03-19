Семья Стаса Михайлова трогательно поздравила его маму с 80-летием

Вчера, 18 марта, мама знаменитого певца Стаса Михайлова отметила юбилей. Людмиле Васильевне исполнилось 80 лет. С днем рождения женщину поздравил не только сам певец, но и вся его семья. Посты, посвященные Людмиле Васильевне, появились в Instagram и Стаса Михайлова, и его жены Инны.

Моя любимая! С юбилеем тебя! Благодарен безмерно тебе за всё! Я — твоя маленькая частица… А ты — моё огромное все! В тебе идеал женственности, верности, чистоты, мудрости, любви. Я всегда хотел встретить женщину, похожую на тебя… И я ее встретил! Люблю тебя всем сердцем и душой! Многая и благая тебе лета!

написал Стас Михайлов на своей странице, поделившись совместными фото с мамой.

Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff) 18 Мар 2018 в 3:28 PDT Чуть позже жена Стаса Инна поделилась семейным видео, которое для бабушки сняла их семья. Дочки певца выучили и прочли стихотворение, а также своими руками создали красивую открытку для любимой бабушки.

С днем рождения поздравляю! Вам я искренне желаю многих лет, здоровья, счастья! Благодарна вам за сына — настоящего мужчину, ❤

написала Инна Михайлова.