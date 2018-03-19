Семья Стаса Михайлова трогательно поздравила его маму с 80-летием 

Вчера, 18 марта, мама знаменитого певца Стаса Михайлова отметила юбилей. Людмиле Васильевне исполнилось 80 лет. С днем рождения женщину поздравил не только сам певец, но и вся его семья. Посты, посвященные Людмиле Васильевне, появились в Instagram и Стаса Михайлова, и его жены Инны.
Моя любимая! С юбилеем тебя! Благодарен безмерно тебе за всё! Я — твоя маленькая частица… А ты — моё огромное все! В тебе идеал женственности, верности, чистоты, мудрости, любви. Я всегда хотел встретить женщину, похожую на тебя… И я ее встретил! Люблю тебя всем сердцем и душой! Многая и благая тебе лета!
написал Стас Михайлов на своей странице, поделившись совместными фото с мамой.
Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff) 18 Мар 2018 в 3:28 PDT Чуть позже жена Стаса Инна поделилась семейным видео, которое для бабушки сняла их семья. Дочки певца выучили и прочли стихотворение, а также своими руками создали красивую открытку для любимой бабушки.
С днем рождения поздравляю! Вам я искренне желаю многих лет, здоровья, счастья! Благодарна вам за сына — настоящего мужчину, ❤
написала Инна Михайлова.
Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova) 18 Мар 2018 в 3:56 PDT «Умница, как душевно поздравляет, до слез…», «Так приятно на вас смотреть. ❤️🌹Как вы относитесь к своим родителям, так и ваши дети будут с уважениям к вам относится 🙏», «Стас, я как мама взрослых сыновей, хочу сказать тебе, какой ты замечательный сын», «Так троготельно… Аж до слез… Здоровья и долгих-долгих лет жизни вам и вашей бабуле!», — комментируют подписчики. Некоторые заметили, что девочки очень похожи на свою бабушку. Напомним, Стас Михайлов и его жена Инна вместе с 2006 года. Их свадьба состоялась в августе 2011 года. У Инны и Стаса есть две совместные дочки — Иванна, родившаяся в 2009 году, и Мария, которая появилась на свет в 2012 году. У Инны Михайловой также есть двое детей от первого брака с футболистом Андреем Канчельскисом: Андрей появился на свет в 1993 году, а Ева — в 1999 году. Оба сейчас живут в Лондоне, а домой заглядывают нечасто. У самого Стаса Михайлова от бывших жены и возлюбленной растут сын Никита и дочь Дарья. Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova) Июл 18 2017 в 6:39 PDT Сам Стас Михайлов родился 27 апреля 1969 года в городе Сочи. Тогда его отец работал летчиком, а мама — медсестрой. Фото: Instagram / inamikhaylova Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!