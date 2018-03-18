Руслан Белый: Люди стали оскорбляться и обижаться поголовно 

Новая программа «Комик в городе» вышла на телеканале ТНТ. Ее ведущий Руслан Белый рассказал «ВМ» о проекте, а также о передачах, в которых никогда не станет сниматься.
Руслан Белый считается гуру российского стендапа. Если для вас это слово так же понятно, как «биткоин», представьте Аркадия Райкина или Михаила Жванецкого, которые читают монологи на злободневные темы и порой позволяют себе крепкое словцо.
Стендап — популярное в мире, а теперь и у нас направление в юморе. Комики провоцируют зал, поднимают самые острые вопросы. И вот новый виток. Руслан Белый в своем проекте «Комик в городе» переезжает из города в город и рассказывает местным жителям, в каких условиях они живут. Рискованно? Зато смешно.
— Руслан, рискованная затея — рассказывать людям о них же смешные вещи, разве нет?
— Зато интересно, как люди реагируют на юмор о себе. Я все-таки комик с достаточно хорошим чувством самоиронии. И надеюсь, что у других с этим чувством все в порядке. Но посмотришь вокруг и понимаешь: люди стали оскорбляться и обижаться поголовно. И ты должен извиняться непонятно за что.
— Программа будет развивать у страны чувство юмора и самоиронии?
— К сожалению, может случиться и так, что количество людей, у которых мы разовьем эти чувства, будет несопоставимо мало по сравнению с тем количеством людей, которых мы обидим… Обидеться на шутку может кто угодно. Я сейчас жду, как проект воспримут телезрители. Живым бы остаться вообще. (Смеется.)
— Шутки про один город будут интересны в другом?
— Мы ведь шутим не только для жителей того или иного города, но и для широкой телеаудитории.
— Какой из городов показался вам самым самоироничным?
— Волгоград. Там очень непростые бытовые и социальные условия. Если верить информации в интернете, город возглавляет почти все негативные рейтинги. Но по факту это был один из лучших концертов. Клуб на тысячу человек забился полностью, народ классно реагировал.
— А самый тяжелый зритель где?
— В Тюмени. Как раз там нормальный, даже хороший уровень жизни, это касается зарплат, дорог, чистоты в городе… А народ, знаете, приходит с таким настроением: «Ну, давай, давай, шути. Чего там у тебя?» Но смеялись все. Мы нигде не накладываем ни смех, ни аплодисменты, так что реакция настоящая.
— Вашим родным городом называют Воронеж, хотя вы в детстве, я знаю, исколесили полстраны…
— Специфика сегодняшнего времени — все читают только заголовки. Читаешь его и думаешь: «Серьезно?!» Потом читаешь саму новость — там вообще все не так. В Воронеже я жил 10 лет, в достаточно сознательном возрасте, с 18 до 28 лет. Но до этого я 8 лет жил в Хабаровске, а родился вообще в Праге. Тем не менее отнесусь к Воронежу особенно, драматургический какой-то ход точно придумаю. Все-таки жители там на меня сильно обижаются…
— За что?
— У нас почему-то не очень любят радоваться успехам людей, которые были с тобой в одинаковых условиях и вдруг у них что-то получилось лучше, сразу навешиваются какие-то негативные ярлыки.
— Юмор, умение шутить… Этому можно научить?
— Я думаю, можно научиться шутить. Но не научить… Это не математика, тут нет четких формул. Нет таких законов, правил, которые ты выучил, и это значит, что ты умеешь шутить. Я никогда бы в жизни не подумал, что буду заниматься юмором. Никогда!
— Вы же военный?
— У меня, скажем так, десятилетний опыт службы. У меня отец военный. И не было других вариантов. Я поступил в военное училище в 1997 году, когда постоянную работу имели только военные, ну и учителя, может быть. А так все кинулись в какой-то бизнес, становились юристами, экономистами… Родители, видя, что в стране происходит, сказали: «Ты пойдешь в армию». Не было задушевных разговоров в стиле американских фильмов типа: «Сынок, ты можешь быть кем угодно. Главное — добивайся своей мечты и так далее». Пять лет я учился в военном институте, потом пять лет прослужил в офицерском звании.
— Отец строго вас воспитывал?
— Жестко. Когда он чего-то требовал, я должен был выполнять это на 150 процентов. Если бы он меня отдал в какую-то спортивную секцию и сказал: «Ты должен стать олимпийским чемпионом», я бы им стал. Учиться отец меня заставлял. Проверял уроки, я по шестьсот раз их переписывал… Ему было важно, чтобы я хорошо учился.
— У вас же и второе высшее образование есть. Чему учились?
— Я по профессии бухгалтер и аудитор. Но это все неправда. Это было заочное образование, первый год я учился, у меня все пятерки были… А потом мы попали с КВН на телек. Я такой: а, гори все синим пламенем! Через год сдавал две сессии правдами-неправдами. Я больше не умный, а хитрый. На все зачеты ходил в военной форме. Тогда это вызывало умиление — военный и так стремится учиться. Написал курсовую, диплом…
— Как реагируете на комментарии в свой адрес в соцсетях?
— Никак. И всем советую так делать. Неважно, восхваляют меня или унижают.
— Есть ли шанс увидеть вас среди участников какого-либо шоу, где поют, катаются на коньках?
— Нет! Вы что! И в кино сниматься не буду. Хочется остаться верным исключительно стендапу. Я походил по кастингам в свое время, когда в Москву только переехал. Приходишь, тебя просят что-то там отыгрывать. Ты думаешь: «Боже! Как мне стыдно! Как стыдно!». Я как-то уже говорил: если вы меня увидите в кино, в танцах на льду, либо в шоу «Голос» — это значит, у меня все плохо с творчеством и закончились деньги.
СПРАВКА
Стендáп (англ. stand-up comedy) — комедийное искусство, в котором комик выступает перед живой аудиторией с авторскими монологами или импровизациями, реагируя на реплики зрителей. В современной России жанр известен с начала 2000-х. Теперь актеров, выступающих один на один с аудиторией с шутками и историями на американский манер, называют стендап-комиками, а в Советском Союзе они были «артистами разговорного жанра».