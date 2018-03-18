Руслан Белый: Люди стали оскорбляться и обижаться поголовно

Новая программа «Комик в городе» вышла на телеканале ТНТ. Ее ведущий Руслан Белый рассказал «ВМ» о проекте, а также о передачах, в которых никогда не станет сниматься.

Руслан Белый считается гуру российского стендапа. Если для вас это слово так же понятно, как «биткоин», представьте Аркадия Райкина или Михаила Жванецкого , которые читают монологи на злободневные темы и порой позволяют себе крепкое словцо.

Стендап — популярное в мире, а теперь и у нас направление в юморе. Комики провоцируют зал, поднимают самые острые вопросы. И вот новый виток. Руслан Белый в своем проекте «Комик в городе» переезжает из города в город и рассказывает местным жителям, в каких условиях они живут. Рискованно? Зато смешно.

— Руслан, рискованная затея — рассказывать людям о них же смешные вещи, разве нет?

— Зато интересно, как люди реагируют на юмор о себе. Я все-таки комик с достаточно хорошим чувством самоиронии. И надеюсь, что у других с этим чувством все в порядке. Но посмотришь вокруг и понимаешь: люди стали оскорбляться и обижаться поголовно. И ты должен извиняться непонятно за что.

— Программа будет развивать у страны чувство юмора и самоиронии?

— К сожалению, может случиться и так, что количество людей, у которых мы разовьем эти чувства, будет несопоставимо мало по сравнению с тем количеством людей, которых мы обидим… Обидеться на шутку может кто угодно. Я сейчас жду, как проект воспримут телезрители. Живым бы остаться вообще. (Смеется.)

— Шутки про один город будут интересны в другом?

— Мы ведь шутим не только для жителей того или иного города, но и для широкой телеаудитории.

— Какой из городов показался вам самым самоироничным?

— Волгоград. Там очень непростые бытовые и социальные условия. Если верить информации в интернете, город возглавляет почти все негативные рейтинги. Но по факту это был один из лучших концертов. Клуб на тысячу человек забился полностью, народ классно реагировал.

— А самый тяжелый зритель где?

— В Тюмени. Как раз там нормальный, даже хороший уровень жизни, это касается зарплат, дорог, чистоты в городе… А народ, знаете, приходит с таким настроением: «Ну, давай, давай, шути. Чего там у тебя?» Но смеялись все. Мы нигде не накладываем ни смех, ни аплодисменты, так что реакция настоящая.

— Вашим родным городом называют Воронеж, хотя вы в детстве, я знаю, исколесили полстраны…

— Специфика сегодняшнего времени — все читают только заголовки. Читаешь его и думаешь: «Серьезно?!» Потом читаешь саму новость — там вообще все не так. В Воронеже я жил 10 лет, в достаточно сознательном возрасте, с 18 до 28 лет. Но до этого я 8 лет жил в Хабаровске, а родился вообще в Праге. Тем не менее отнесусь к Воронежу особенно, драматургический какой-то ход точно придумаю. Все-таки жители там на меня сильно обижаются…

— За что?

— У нас почему-то не очень любят радоваться успехам людей, которые были с тобой в одинаковых условиях и вдруг у них что-то получилось лучше, сразу навешиваются какие-то негативные ярлыки.

— Юмор, умение шутить… Этому можно научить?

— Я думаю, можно научиться шутить. Но не научить… Это не математика, тут нет четких формул. Нет таких законов, правил, которые ты выучил, и это значит, что ты умеешь шутить. Я никогда бы в жизни не подумал, что буду заниматься юмором. Никогда!

— Вы же военный?

— У меня, скажем так, десятилетний опыт службы. У меня отец военный. И не было других вариантов. Я поступил в военное училище в 1997 году, когда постоянную работу имели только военные, ну и учителя, может быть. А так все кинулись в какой-то бизнес, становились юристами, экономистами… Родители, видя, что в стране происходит, сказали: «Ты пойдешь в армию». Не было задушевных разговоров в стиле американских фильмов типа: «Сынок, ты можешь быть кем угодно. Главное — добивайся своей мечты и так далее». Пять лет я учился в военном институте, потом пять лет прослужил в офицерском звании.

— Отец строго вас воспитывал?

— Жестко. Когда он чего-то требовал, я должен был выполнять это на 150 процентов. Если бы он меня отдал в какую-то спортивную секцию и сказал: «Ты должен стать олимпийским чемпионом», я бы им стал. Учиться отец меня заставлял. Проверял уроки, я по шестьсот раз их переписывал… Ему было важно, чтобы я хорошо учился.

— У вас же и второе высшее образование есть. Чему учились?

— Я по профессии бухгалтер и аудитор. Но это все неправда. Это было заочное образование, первый год я учился, у меня все пятерки были… А потом мы попали с КВН на телек. Я такой: а, гори все синим пламенем! Через год сдавал две сессии правдами-неправдами. Я больше не умный, а хитрый. На все зачеты ходил в военной форме. Тогда это вызывало умиление — военный и так стремится учиться. Написал курсовую, диплом…

— Как реагируете на комментарии в свой адрес в соцсетях?

— Никак. И всем советую так делать. Неважно, восхваляют меня или унижают.

— Есть ли шанс увидеть вас среди участников какого-либо шоу, где поют, катаются на коньках?

— Нет! Вы что! И в кино сниматься не буду. Хочется остаться верным исключительно стендапу. Я походил по кастингам в свое время, когда в Москву только переехал. Приходишь, тебя просят что-то там отыгрывать. Ты думаешь: «Боже! Как мне стыдно! Как стыдно!». Я как-то уже говорил: если вы меня увидите в кино, в танцах на льду, либо в шоу «Голос» — это значит, у меня все плохо с творчеством и закончились деньги.

СПРАВКА

Стендáп (англ. stand-up comedy) — комедийное искусство, в котором комик выступает перед живой аудиторией с авторскими монологами или импровизациями, реагируя на реплики зрителей. В современной России жанр известен с начала 2000-х. Теперь актеров, выступающих один на один с аудиторией с шутками и историями на американский манер, называют стендап-комиками, а в Советском Союзе они были «артистами разговорного жанра».