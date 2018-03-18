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Баба, тебя так на выборы не пустят!» — в Тюмени внук насмешил надымчанку до слёз
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Баба, тебя так на выборы не пустят!» — в Тюмени внук насмешил надымчанку до слёз 

Красный Север 18 марта 2018
Фото: Красный Север
Галина Батракова переехала в микрорайон Ямальский из Надыма. Это ее первые выборы в Тюмени, на избира-тельный участок пошли всей семьей — три поколения.
В беседе женщина разоткровенничалась. Призналась, что за всю жизнь только однажды пропустила выборы и, хоть причина была уважительной, совесть покоя не дает до сих пор. Именно поэтому теперь взяли с собой внучат: чтобы с младых ногтей понимали, что выбирать президента страны — дело важнейшее.
— Мальчики у нас хоть и маленькие, но знают, за кого шли голосовать, рядышком стояли. Очень ответственно и серьезно отнеслись к выборам. Когда собирались, внук оглядел меня, увидел пятнышко на куртке и сказал: «Баба, тебя, наверное, так не пустят». Долго мы смеялись. Они у нас хорошие, всё-всё понимают, — рассказывает жительница Ямальского микрорайона.
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