Баба, тебя так на выборы не пустят!» — в Тюмени внук насмешил надымчанку до слёз

Галина Батракова переехала в микрорайон Ямальский из Надыма. Это ее первые выборы в Тюмени, на избира-тельный участок пошли всей семьей — три поколения.

В беседе женщина разоткровенничалась. Призналась, что за всю жизнь только однажды пропустила выборы и, хоть причина была уважительной, совесть покоя не дает до сих пор. Именно поэтому теперь взяли с собой внучат: чтобы с младых ногтей понимали, что выбирать президента страны — дело важнейшее.

— Мальчики у нас хоть и маленькие, но знают, за кого шли голосовать, рядышком стояли. Очень ответственно и серьезно отнеслись к выборам. Когда собирались, внук оглядел меня, увидел пятнышко на куртке и сказал: «Баба, тебя, наверное, так не пустят». Долго мы смеялись. Они у нас хорошие, всё-всё понимают, — рассказывает жительница Ямальского микрорайона.