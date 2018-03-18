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Как сейчас выглядит Наталия Орейро? Спойлер: потрясно!
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Как сейчас выглядит Наталия Орейро? Спойлер: потрясно! 

Peopletalk 18 марта 2018
Фото: Peopletalk
Наталия Орейро (40) — звезда аргентинских сериалов конца 90-х. Широкую популярность актриса получила после роли Милагрос в «Диком ангеле». Эта упрямая болтушка завоевала любовь миллионов зрителей по всему миру и стала настоящим секс-символом.
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Но теперь про Наталию почти ничего не слышно. Говорят, она продолжает сниматься, а еще много времени уделяет музыке, ведь она еще и певица.
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А недавно Орейро снялась для израильского модного журнала Blazer, и выглядит она ну очень круто. Кажется, время над ней не властно.
Смотри фото здесь.
Как тебе?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/432513/
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