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Наринэ Абгарян: звездная болезнь меня миновала
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Наринэ Абгарян: звездная болезнь меня миновала 

Газета.Ru 19 марта 2018
Писательница Наринэ Абгарян рассказала, кружат ли ей голову внимание читателей и известность.
"Может, кружили бы, если бы я написала свою первую книгу рано. Но так как первая книга у меня вышла почти в 40-летнем возрасте, то звездная болезнь меня миновала — я была уже состоявшимся человеком и спокойно ко всему относилась. Спасибо книгам, что они пришли ко мне позже (смеется).
Мне, кстати, так и говорят, что я простая, не похожа на писателя, на этот распространенный образ. Но я же выросла в маленьком городке, поэтому не воображаю о себе многое. Читатель, который стоит напротив меня, такой же, как я.
Только я пишу, а он, допустим, лечит людей. Кроме того, он тоже проделывает огромный труд — берет книгу с полки, покупает ее, читает. Потом приходит к тебе и обсуждает. Проявлять высокомерие было бы совсем некрасиво", — цитирует ее слова газета «Известия».
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