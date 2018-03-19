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«Сила России — в единении»
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«Сила России — в единении» 

РИА «ФедералПресс» 19 марта 2018
«Выбор — это проявление своей собственной воли. Как говорил Константин Сергеевич Станиславский, любые психические процессы начинаются с первого процесса — процесса воли. Нужно собрать свои силы и сделать выбор, поступок. И мне бы хотелось это делать самостоятельно. Все делать самостоятельно: выбирать, работать, помогать. Все просто.
Наша сила, прежде всего, сила в единении. Я возвращаюсь все врем к своей деятельности: кино и театр — это коллективное действие. Я не специалист по театру одного актера. Ты не можешь ничего создать без коллектива, который объединен. С людьми, которые тебя понимают и ты говоришь на одном языке легче, приятнее работать, и есть больше вероятность, что ты достигнешь большего успеха в коллективе».
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