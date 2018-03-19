Cемья готовила Ксению Собчак к политической карьере: личная охрана, шахматы вместо кукол, компромат

36-летняя Ксения Собчак дает интервью последние 15 лет, а пресса интересуется ей с рождения. «Всегда внимание прессы, внимание людей в компаниях», — вспоминала себя в детстве Ксения. Она родилась в семье профессора юридического факультета ЛГУ Анатолия Собчака и доцента кафедры истории Людмилы Нарусовой. В 1991 году, когда Ксении было е отца Анатолия Собчака избрали мэром Ленинграда и у нее началось особенное детство.

9 неизвестных фактов о детстве Собчак из ее интервью разных лет. Вот что Ксения Анатольевна рассказывала сама.

1. «Мне внушали мысль о том, что я не могу посрамить честь семьи. Я должна быть отличницей, должна быть умной, хорошо учиться. Я много чего была должна. У меня было большое чувство ответственности. Дико стыдно было получить тройку. Я считала, что это какой-то страшный позор. И не наказания боялась, это было именно внутреннее ощущение, что ты абсолютный неудачник…»

Ксения Собчак с отцом Анатолием Собчаком. Фото: социальные сети.

2. «… У меня было довольно сложное детство, особенно подростковый период. Ведь я была почти лишена возможности общаться со сверстниками. Я сидела дома, была ограничена в общении: за мной постоянно следила личная охрана. Так было положено по папиному статусу. И на эту тему было много конфликтов с родителями. Мне в 13 лет хотелось пойти с ребятами на чердак, чтобы поиграть в «бутылочку». Я вместо этого должна была идти на урок музыки или в балетную школу, да ещё и с двумя охранниками, это вызывало у меня бурю эмоций и бурю протеста…» Ксения Собчак училась в школе с углубленным изучением английского языка, потом в школе при РГПУ им. А. И. Герцена, занималась балетом в студии при Мариинском театре и живописью при Мариинке.

3. Внимание к Ксении Собчак было повышенным с детства. Она рассказывала, что «компромат» на нее искали с юных лет. В программе «Однажды» Ксения вспоминала как в 12 «Вышла огромная статья со мной на обложке и заголовком: „Ксения Собчак: „Я мечтаю стать проституткой“. Мне было 12 лет. Я попыталась сбежать из дома. Около недели провела в истериках, не хотела ходить в школу. Запиралась в комнате, мне было очень стыдно и казалось, что я в чем-то виновата“, — рассказала Ксения.

Фото: социальные сети.

4. »…Я всегда завидовала своим сверстницам, у которых родители были артистами, работали на телевидении, у них была другая атмосфера в семье — разухабистая, богемная, гости, застолья какие-то. У меня были такие знакомые, у нас Боярский жил внизу, вот у него была такая семья. У нас ничего подобного не было…"

5. «…Я не очень любила куклы, играла с шахматами. Я их собирала определенным образом, у меня образовывались семьи из них, какие-то конгломераты. А еще играла в пуговицы. Выстраивала их в длинную цепочку и потом расселяла в разные квартиры. Эта игра называлась «коммунальная квартира». В Питере было очень много коммунальных квартир, и я слышала, как папа все время говорил о том, что он борется с этим. Я своим детским мозгом уловила это, и моя игра заключалась в том, что я выстраивала пуговицы в очередь за отдельными квартирами и расселяла семьями…»

Ксения Собчак в гостях у соседей семьи Боярских. Фото: социальные сети.

6. «Хочу найти своего крестного отца… Я очень давно с ним не общалась, может быть, настал момент, когда это нужно сделать. Моего крестного зовут отец Гурий, он крестил меня в Лавре (в Александро-Невской Лавра в Санкт-Петербурге, Ксении было 12 лет — прим. Ред.). У меня есть также крестная мама, я общаюсь с ней уже много лет. Ее зовут Наташа Каретникова, она живет в Питере. Это прекрасный человек, очень мне близкий. Вот, собственно, те два человека, которые меня крестили», — признавалась Ксения Собчак в разговоре с Юрием Дудем.

7. «…Конечно, вначале папа очень хотел, чтобы я стала юристом. Я сказала: «Таким хорошим юристом, как ты, я всё равно никогда не буду. А хуже — быть не хочу». И выбрала международные отношения. Наверное, ещё он хотел, чтобы я занималась политикой. Ксения Собчак окончила факультет международных отношений МГИМО

8. Анатолий Собчак умер, когда Ксении было 18 лет. Отец был всегда для нее примером. «Люблю и буду любить тебя всегда. Спасибо тебе за то, что научил быть свободной, не бояться говорить то, что думаю, и за то, что научил видеть главное в людях. Самое сложное для меня это смириться с тем, что быть человеком твоего масштаба — это непозволительная роскошь и редкость для людей. И вся жизнь — это поиск тех, кто „в крупную клетку“. Тех, кто хоть в чем-то — как ты…» — написала недавно в «письме к отцу» Собчак.

9. «Мама очень любит покритиковать меня при муже, любит что-то прокомментировать… Я понимаю, что она всю жизнь хотела, чтобы я была самой лучшей. Но это имеет другую сторону. Я никогда не слышала слов похвалы, которые хотела бы слышать. Я не хочу, чтобы у меня с сыном было так же. Я бы хотела научиться отпускать, не критиковать, принимать его таким, какой он есть, независимо от того, нравится мне это или нет…»

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