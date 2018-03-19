«Вы мне нравились прежняя»: Тина Канделаки не впечатлила новым образом

Генеральный продюсер спортивного канала «Матч ТВ» постоянно собирает множество одобрительных откликов со стороны поклонников в социальных сетях по поводу своего умения одеваться и чувства стиля в целом. Но после очередной публикации Тины Канделаки в микроблоге даже они оказались немного озадачены увиденным и прочитанным.

Известная журналистка, телеведущая, продюсер и общественный деятель после своих постов в Инстаграме всегда встречает массу комплиментов в свой адрес по поводу внешнего вида. Женщина отвечает поклонникам взаимностью и с завидной регулярностью выкладывает для них что-нибудь новое. Сейчас она предстала перед поклонниками в черном пальто, и этот образ, по всей видимости, напомнил самой Тине персонажей знаменитого фильма «Матрица». Во всяком случае, именно цитату из этой картины она и оставила в комментарии под снимком. «Быть Избранным все равно, что быть влюблённым. Никто не говорит тебе, что ты влюблён. Ты просто знаешь это»

Не все подписчики Канделаки поняли посыл ее публикации. И хотя некоторые и разглядели в ней некое внешнее сходство с героями фильма, другие просто не разобрались, к чему она сделала эту запись в личном микроблоге. «Как же Вы мне нравились прежняя… А сейчас, как все!» «Не сразу узнала, но это однозначно ваш стиль!» «Тринити!» «Очень не привычно видеть Вас в таком образе!» «Что к чему?!» «Образ — строгая училка!» «Да, точно какое-то неуловимое сходство с Киану!» «Что с вами, Тина?» Кстати, часть фанатов Тины после этой публикации даже начали призывать ее срочно отдохнуть. По их словам, знаменитость выглядит очень уставшей и ей сейчас просто необходимо как следует выспаться.

Что интересно, недавно Канделаки сделала сенсационное признание, которое поразило ее поклонников. Тина, пропагандирующая здоровый образ жизни, на самом деле через силу заставляет себя не пропускать тренировки и исправно посещать спортзал.