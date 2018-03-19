«Сама непосредственность»: Сергей Лазарев насмешил подписчиков видео с шоу «Ты супер!»

Певец Сергей Лазарев показал фрагмент выступления девочки из Санкт-Петербурга на шоу «Ты супер!», которая развеселила членов жюри и весь зал. Поклонники артиста при этом отметили, что он очень заразительно смеется.

34-летний Сергей Лазарев вместе с Юлианной Карауловой Виктором Дробышем и Игорем Крутым является членом жюри вокального детского конкурса «Ты супер!» Певец решил поделиться забавным моментом со съемок шоу. 12-летняя Аня Ушакова из Санкт-Петербурга исполнила песню «Гуляю я» в народном стиле. После выступления девочка призналась, что очень волновалась, поэтому «косякнула». Такой искренний ответ вызвал неподдельные эмоции у всех членов жюри. «Непосредственность этой девочки меня разорвала!» — написал Сергей Лазарев, который смеялся больше всех.

Поклонники артиста тоже повеселились, увидев этот забавный момент. К тому же многим показался очень заразительным смех самого Сергея Лазарева. «Думаю, её словечко пойдёт в народ» «Смешно! Но девчонка молодец, честно ответила!» «Ваш смех очень заразителен»

«Меня ваш смех еще больше веселит» «Сама непосредственность» «Сергей, какой же у вас заразительный смех» Сергей Лазарев, несмотря на участие в шоу «Ты супер» и поиск новых талантов, успевает заниматься и своей карьерой. Недавно у артиста вышел новый клип на песню «Сдавайся», автором слов которой стала Ирина Дубцова . Видео набрало уже более 2 миллионов просмотров на сайте You Tube.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 17 Мар 2018 в 3:23 PDT А на днях Сергей Лазарев удивил пользователей соцсетей выбором обуви. Многим показалось, что ботинки артиста больше подошли бы женщине.