7 молодых идеологов Петербурга с лучшими проектами

Второй год подряд мы составляем рейтинг «35 до 35»: новые лица городского истеблишмента, которые меняют город и наше представление о вещах и явлениях.

В новой части нашей оде юности рассказываем про семь идеологов Петербурга: за ними стоят сильные комьюнити, которые с нетерпением ждут каждый их проект, будь это новый клип, цикл лекций, спектакль, пост в соцсетях или масштабная перезагрузка интерфейса. Полина Бондарева

Арт-менеджер, 31 год Искусствовед придумала модный образовательный проект Masters, где лекции читают глава отдела современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков и дизайнер Андрей Шелютто, историк моды Галина Габриэль и теоретик искусства Иван Чечот. В ученики тут же записались все завсегдатаи светской хроники — пришлось давать больше 500 лекций за год! Полина тем временем взялась за расширение проекта: команда Masters вступила в коллаборацию с Театральным музеем, составила лекционные программы фестивалей Dance Open и Open Look, запустила онлайн-журнал Masters Journal, открыла книжный магазин Masters Bookstore, получила образовательную лицензию государственного образца и запустила издательство Masters, в котором будут выходить книги преподавателей школы. Алина Пязок

Продюсер и режиссер видео, 27 лет Режиссер хитовых клипов Басты, Noize MC, Гуфа и IOWA, сопродюсер сверхпопулярной (в Европе даже больше, чем на родине) треш-рейв-группы Little Big, она превратилась в бигбосса лейбла Little Big Family и рекламно-клипового агентства Little Big Production. На концертах ее подопечных — Tatarka, групп The Hatters и «Хлеб» — вечный sold out. Алексей Жидковский

Блогер, 21 год Оскар Уайльд нашего времени, он пишет не пьесы, но вайны. Самый эксцентричный персонаж из тусовки золотой молодежи Петербурга стал главной инстадивой города, заработав 362 тысячи подписчиков на саркастичном троллинге. Именно Жидковский внедрил в лексикон и школьников, и светских дам томное выражение «Моя за-а-ая» и «Ну, такое-е-е». Андрей Рогозов

Генеральный директор «ВКонтакте», 30 лет Почет и уважение коллег по отношению к Андрею столь велики, что после ухода Павла Дурова именно ему прочили должность генерального директора соцсети — тем более что среди ее программистов упорно ходила шутливая конспирологическая теория, что «ВКонтакте» придумал именно Рогозов. Но пост босса он получил только в сентябре прошлого года. Тогда же вышло самое масштабное обновление приложения соцсети для Android и iPhone за последние несколько лет. Никита Владимиров

Кино— и театральный продюсер, 24 года

Внук Алисы Бруновны Фрейндлих заложил собственную квартиру, чтобы снять фильм с участием бабушки, Марины Нееловой и Евгения Миронова. Риск оправдался: «Карп отмороженный» получил приз зрительских симпатий на ММКФ. Впереди новый фильм, мюзикл с Егором Дружининым и еще два спектакля по пьесам Ивана Вырыпаева. Кирилл Шаповалов

Диджей, 21 год Главный патимейкер андеграундных клубов на Конюшенной площади вместе с бессменной соратницей по танцполу моделью Настей Шанцевой встал за пульт и начал делать серьезную музыку. За последний год он выступил в Берлине и Москве, вскоре выпустит свой первый электронный сингл с французским вокалом на немецком лейбле Sado Opera, а в апреле полетит в качестве приглашенного артиста на день рождения легендарного берлинского бара Ficken 3000. Ася Волошина

Драматург, 32 года

Ее пьесы идут в театрах от Вроцлава до Петропавловска-Камчатского, а в Петербурге в этом сезоне у Аси были три премьеры: «Оптимистическая трагедия» в жанре революционного концерта в Александринке, экоблокбастер «Лицо Земли» в ТЮЗе и инклюзивный спектакль «36 драматических ситуаций» в Небольшом драматическом театре. В июне фанат Волошиной Юрий Бутусов ставит в МХТ ее опус магнум «Человек из рыбы».