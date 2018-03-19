«Психотравмирующая ситуация подходит как ключ к замку»

Фото: pixabay.com«Психотравмирующая ситуация подходит как ключ к замку»Я очень рада, что выборы закончились. Пожалуй, даже приходу весны не радовалась так сильно, как окончанию выборов. Потому что мои знакомые и знакомые знакомых наконец-то снова станут людьми, а не носителями предвыборной истины.

…В солнечный и безветреный день на детской площадке всегда много мам. Большинство друг с другом знакомы: живем в одних и тех же домах, выходим с детьми на одну и ту же площадку… Имена друг у друга не спрашиваем, но зато каждый день: «Как у вас дела?» — « А у вас? Смотрю, Вася ваш уже сам с горки катается», — «Да, растет. А ваша-то Маша какая взрослая стала».

Большая часть обсуждений — про детей.

В топе, но в уверенном меньшинстве — мужья, свекрови и поездки в отпуск.

Фрагментарно — детские садики и кто что будет готовить на ужин.

Обычный «придворный» (в смысле — во дворе дело происходит) треп. Так было всегда. За исключением периода предвыборной кампании.

— Она же присматривала за твоим ребенком, пока ты бегала в молочную кухню. Ты ей доверяла своего ребенка — ведь не зря же? — внушаю соседке, та смотрит на меня волком. — Почему ты сейчас категорически не хочешь с ней общаться?

«Она» — это соседкина подруга… ну, например, Ира. В эпоху предвыборной гонки подруга Ира оказалась ярой сторонницей кандидата — ну, например, Иванова. А соседка моя — не менее ярой сторонницей кандидата — ну, например, Петрова.

И все. Девушки разругались вдрызг и не общаются. Каждая считает другую едва ли не предательницей, хотя на самом деле у них просто разные мнения. Так бывает. Так всегда бывает: у двух одинаково умных, интеллигентных, образованных людей могут быть два разных мнения.

В спокойное время мы как-то выруливаем. Да, трудно смириться с тем, что твоя подруга (твой муж, твои родители, дети твои) имеют другие взгляды. Но как-то притираемся, закрываем глаза на разногласия, не обсуждаем темы, которые могут стать детонатором спора.

Этап предвыборной гонки заводит эмоции на максимум. Только чиркни спичкой — взрыв негатива неминуем. Какой там Павлов с его «стимул — реакцией»? Сила реакции в десятки раз превосходит силу стимула!

Скорее, тут Карл Леонгард с его концепцией акцентуаций характера. Суть концепции простая: немецкий психиатр (не обращайте внимания на то, что он психиатр, речь в концепции идет о здоровых людях) предполагал, что у многих из нас, психически уравновешенных, отдающих отчет в собственных действиях и вообще адекватных членов общества есть некое «слабое звено». Ситуация, которая заставляет нас давать нелогичные, резкие, болезненные реакции.

Только вот «слабое звено» у каждого человека свое. «Психотравмирующая ситуация подходит к акцентуации характера как ключ к замку», — объясняют психологи суть акцентуаций. И когда в обществе акцентуации у всех разные — это делает его стабильным. Помните старый анекдот?

Для чего человеку двое родителей? А для того, чтобы, пока папа бесится, мама спокойна, а когда мама завелась, папу уже отпустило.

Так вот, в обществе нашем есть темы-«триггеры», которые слишком к многим людям подходят, как ключ к замку, и это вообще-то не самая лучшая новость.

Хорошая новость состоит в том, что мы — люди, обладающие разумом и осознанностью реакций. И, зная о том, что политика для многих — тема болезненная, будем пристальнее следить за собственными эмоциями.

Выборы.

Выгул собак.

Прививки.

Сносить или не сносить старые здания.

Феминизм.

Чайлдфри.

Надень шапку!

Это лишь самый приблизительный список тем, от которых эмоции вспыхивают фейерверком. Можно просто сказать: «собака без намордника» — и отбежать на безопасное расстояние. Через полчаса на месте сказанного будет толпа вцепляющегося друг другу в волосы народа, ожесточенно спорящего, таки да или таки нет.

Не факт, что у кого-то из участников спора есть собаки. Но тема, тема… (не удивлюсь, если под этой заметкой, перепощенной в соцсети, не разгорится аналогичный спор).

А хочется, конечно, чтобы даже самые болезненные темы можно было обсуждать спокойно — не опасаясь, что из-за разницы мнений твой собеседник вдруг обзовет тебя дураком (это я очень мягко) и прекратит общаться.

Когда такое время наступит, я буду скакать в абсолютном восторге. Вот такая у меня акцентуация характера.