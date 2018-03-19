Как выбрать вино для вечеринки

Ты оказался перед прилавком с вином и желанием сэкономить. Отступать некудаКолонка Алекса, шеф-сомелье London Restaurant group в Сочи (Магеллан, «Как в Москве», Хмели-Сунели, Syndicate) У всех в жизни случаются сложности. Особенно у людей, которые любят выпить. Ну, то есть у нас. Ну, не конкретно у вас, но у меня так уж точно. Трудности нашего переходного возраста связаны в основном с личными финансами, алкоголем и половыми отношениями. Я — алкоголик. Профессиональный. Поэтому про бухло и деньги мне полагается знать все. Всю жизнь я подвожу два этих аспекта к общему знаменателю, для того, чтобы не возникало перекоса и однополярного развития одного из этих зол. В редкие моменты трезвых утр, когда хмельные тучи рассеиваются в моей голове и жестокая действительность бьет по изможденному ипотекой бюджету очередным повышением цен на все вокруг, и особенно, на алкоголь, особенно на тот, который делают не у нас. Особенно на тот, что делают из винограда. И который, по сути и есть твоя работа. В такие хмурые утра приходят хмурые мысли. Тебе даже иногда кажется, что кто-то очень недобрый ввел еще один налог на роскошь для простого русского «менеджера среднего звена», которого когда-то давно подсадили на хамон, пармезан и Кьянти. А работу сомелье придумали какие-то очень прошаренные чуваки, чтобы не терять наценку ни на одном из этапов глобального винного барыжнечества. В своей работе ты, как портье 4-х звёздочного отеля, который уже давно не тянет даже на полторы звезды, но приходится соответствовать ценнику. Ты один на последнем краю обороны, все что у тебя есть — это белая рубашка, слегка надменная улыбка, человека познавшего всю глубину падения профессии и набор идеально выверенных фраз про терруар, коммунальность, малолактику, и что пино нуар Швеца вообще не тянет. По поводу последнего, скорее, ты не тянешь цену на Швеца, а это уже другая история. Пить хорошее вино — дорого (миф). Не пить хорошее вино — зачем тогда вообще жить? (правда жизни). А выпить хочется. Особенно с друзьями. В силу профессии больную душу вашего непокорного слуги вино орошает прям с небес и в неограниченном количестве. С гостями города, местными жителями и их гостями все чуть сложнее. Собралась компания для выезда на природу, поехали с ребятами позагорать к морю, устраиваем вечеринку у себя в доме, просто хотим, чтобы в холодильнике лежало полдюжины бутылок на всякий случай? Не надо терзаний и ковыряния алкогольных полок с акциями в Ашане-Магните. Вам туда ничего путного все равно не положат. Но, если уж оказался перед прилавком с вином и желанием сэкономить отступать некуда, ты и так слишком часто пасовал перед трудностями в этой жизни. Стой на месте, мы скоро выпьем, сейчас тебе все разложу по полочкам. Даже не буду посылать тебя в Новый свет с прекрасным соотношением цена/качество, потому что там два этих понятия давно уже существуют сами по себе. Да и за столько лет тебя еще не утомил этот яркий карменер, как фото в инстаграме после сотни фильтров? И про чудесную удивительную Венгрию с Болгарией тоже рассказывать не буду, потому что если ты не житель мегаполиса или самой Венгрии и Болгарии, то где тебе это искать? Проходи мимо полок с дешёвой Францией, Испанией и Италией — это будут твои контрсанкции, обретшего уверенность самца, четко идущего к своей цели. Оставляй за спиной выкладки безродного пино гриджио и сомнительно просекко за 490 р. Презренно переступай через развалы южно-американского пинотажа-шираза и жиденького мальбека из Аргентины. Эти вина, как и ты давно потеряли свой характер, но у тебя, по крайней мере, еще есть шанс исправиться. АбхазияТут надо быть предельно внимательным, потому что стремная этикетка с непонятными словами из молодых времен наших родителей типа «Лыхны», «Апсны», «Псоу» вкупе с ценником доходящим до 700 р могут показаться тебе отличным и необычным вариантом. Забудь. И даже не начинай, это будет плохим выбором даже для встречи с девчонками из ПТУ. Во-первых, это не Абхазия, во-вторых, это дорого, в-третьих, не надо так с девчонками. Средне-специальное образование — это основа интеллектуального становления многих поколений. ГрузияТут можно слегка притормозить: «Хванчкара», «Киндзмараули» и «Ахашени» — все это полусладкое и все это дороже нашего психологического порога в 490 р., а вот саперави и цинандали вполне себе могут стоить от 350 р. за добротные варианты, моя рекомендация — ищи бордовую этикетку от Братьев Аск…лли или белую и черную от Бе…ни. АрменияЕсли есть хоть какой-то выбор, то можно повыбирать. Слова хндогни и арени нуар на контрэтикетке ориентир для поиска, но скорее всего выход за предел 490 р. обеспечен, но это тот случай, когда имеет смысл немного добавить. РоссияОй, давайте спокойней. Патриотизм в тренде. Если знать, что искать, то можно запросто Родину полюбить. Слова на этикетке, на которые обращаем внимание: красностоп, ркацители, саперави, анчелотта, санджовезе (если без Кьянти никуда), цимлянский черный, сибирьковый, алиготе — все в пределах 350 р., пино гриджио (да-да, Россия, Краснодарский край) — до 490 р. Игристое типа просекко — от 250 р. Экстра брют классическим методом с выдержкой на осадке до года — от 550 р. Производители: Шато Т., Ф., А. -Д., Вед., Сат., Олег Р. ZB. Подводя итоги. Теперь ты точно знаешь, как сэкономить на букет роз для женщины при покупке достойных вин для себя. И даже закупка вином на большую компанию не заставить теребить и без того потрепанный кредит на пока еще твоей Mastercard. Но как самурай, уже не раз прошедший этот путь, могу сразу тебя заверить: Ты не потратишь меньше денег, ты просто больше выпьешь.