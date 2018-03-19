Как найти деньги, не занимая: часовой ломбард «Перспектива»

С деньгами проблемы могут возникнуть в любой момент жизни, поэтому мы всегда настоятельно рекомендовали формировать финансовую подушку безопасности, которая никак не привязана к твоим целям. Это важно. Часть сбережений должна быть просто «на всякий случай», чтобы исключить ущерб от разного рода форс-мажоров. Среди таких случайностей могут быть болезни, неожиданное увольнение с работы, необходимость оказания помощи близким или даже просто спонтанное адское желание, которое можно удовлетворить только деньгами.

И где взять деньги на все это? Разумеется, можно оформить кредитку, но ведь по кредиту придется выплачивать проценты, и не малые. Можно занять у друга или родственников. Возможно, они не будут брать проценты, но отдавать деньги все равно придется, и к тому же можно очень сильно подпортить отношения. Разумеется, ты можешь заработать эти деньги, но это, как нам кажется, самый сложный способ из имеющихся, особенно если деньги нужны тебе здесь и сейчас, а работать надо месяц и не исключено, что в нагрузку к уже имеющейся работе. Короче, при таких раскладах остается только одно решение, которое можно назвать адекватным, безопасным, быстрым. Это решение — ломбард. В нашем случае мы предлагаем обратиться в конкретный ломбард, который называется «Перспектива». Специализируется этот ломбард на часах. То есть если у тебя завалялись часы, которыми ты не пользуешься и которые имеют хорошую стоимость, то можешь спокойно продать или отдать из в залог «Перспективе». Они специализируются на элитных швейцарских марках (их на самом деле тьма — долго перечислять). Специализация ломбарда позволяет добиться самых выгодных условий заключения сделки. Иными словами, в других ломбардах за те же часы ты получишь меньше денег, чем в «Перспективе». Все дело в том, что в этом ломбарде часы оцениваются максимально объективно — преимущества специализации.

Еще одно преимущество «Перспективы» заключается в том, что представительства ломбарда расположены не только в Москве и Питере, но и в следующих городах: Владивосток, Екатеринбург, Алма-Ата, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород. Есть представительство и в Киеве на тот случай, если ты живешь на Украине. Собственно, ломбард принимает не только часы, но и ювелирные украшения, а также бриллианты. Это отлично расширяет диапазон твоих возможностей, причем деньги ты получаешь быстро: тебе не нужно, как в случае с кредитами, ждать долгий ответ от банков. На руках нужен только паспорт, который позволит квалифицированным сотрудникам ломбарда составить официальный договор — вся процедура займет очень мало времени. Причем если ты хочешь взять именно кредит от ломбарда, то там будет действительно низкая процентная ставка: «Перспектива» идет навстречу.

Остановимся подробнее на оценке часов. Какие факторы влияют на нее? Смотри, «Перспектива» принимает только настоящие швейцарские часы. Иногда она оценивает их без всяких документов, но в таком случае цена может быть снижена. Степень изношенности также влияет на итоговую цену, и тут все ясно: если небрежно обращался с часами, царапал и бил их, то не жди, что тебя ждет хороший ценник. И в конце концов, на итоговую цену влияет модель и марка часов. Сам понимаешь, что некоторые производители делают просто хорошие серийные часы, другие делают часы под заказы, уникальные и очень дорогие. Цена таких часов, соответственно, будет разная. Профессионального оценщика можно вызвать на дом. Это VIP услуга, но она вполне доступна. Какой залог ты можешь взять в часовом ломбарде? Разумеется, все зависит от того, что у тебя за часы, что за ювелирка, что за бриллианты. Грубо говоря, стартовать можно с 50 000 рублей. Эти деньги вполне могут вытащить тебя с социального дна, если ты оказался на таковом. Верхняя планка — 150 000 000 рублей. И это мы говорим о деньгах, которые можно получить в день обращения. Разумеется, более крупные суммы рассматриваются уже индивидуально и по согласованию — тут ты поделать ничего не сможешь. Однако можно точно сказать, что сделка будет заключена в соответствии с российским законодательством — тут все чисто.

По итогу мы видим, что через часовой ломбард можно быстро получить свои законные деньги, не прибегая к каким-то сложным ухищрениям. Деньги можно забрать в один день при наличии всего одного документа — паспорта. Если время поджимает и тебе нужно выправить финансовое положение, то ты уже знаешь, что делать. Часовой ломбард→