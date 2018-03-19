Хави рассказал, как попал в академию «Барселоны»

«Я не мог в это поверить. Сначала я побывал на просмотре, где очень много мальчишек старались получить место в академии. Отец не сказал мне, что контракт с „Барселоной“ уже подписан, и потому я, конечно, нервничал. Я принял участие в просмотре, и отец сказал, что меня уже подписали, что переговоры с клубом уже прошли. Это невероятные ощущения, я будто в сказку попал. Старался наслаждаться с первого дня, учился у тренеров… Мне посчастливилось получить в „Барселоне“ не только футбольное образование, но и пройти школу жизни.

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Я всегда говорил, что „Барса“ — не просто футбольная школа, а школа жизни. Там учат уважать других, ценить одноклубников и не быть эгоистом. Футбол — командная игра, и тебя учат думать о партнёрах по команде, уважать любые решения тренера, даже если он оставил тебя в запасе. Нужно с уважением относиться к командному механизму, понимать, как строится работа в коллективе. Меня научили этому дома — считаю, что воспитывался в образцовой семье. Но и в „Барселоне“ тоже. Дома и в „Ла Масии“ всё было сделано для того, чтобы я стал хорошим человеком. В „Барсе“ тебя не просто учат играть в футбол, там стараются сделать тебя лучше как человека. Это настоящая школа жизни», — цитирует Хави официальный сайт УЕФА.