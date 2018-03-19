Алексея Воробьева сравнили с персонажем из «Шрека»

Загоревший, отдохнувший и слегка отрастивший волосы российский исполнитель сделал селфи на борту самолета, чтобы сообщить поклонникам о своем возвращении в Москву. Предвидя холода, которые встретят его на родине, Алексей даже надел капюшон от толстовки на голову.

Поклонники признались, что посвежевший и ухоженный Воробьев стал похож на персонажа одного из мультфильмов Диснея: «Напоминает из фильма „Шрек“ сына волшебницы, который на Фионе хотел жениться. Сладкий, самовлюбленный, но наш на самом деле мужественный».

Другие подписчики заметили интересную закономерность: «Лёша ну ты даёшь! Заметил, что когда у тебя фото в самолёте, ты всегда в этой толстовке. Это счастливая толстовка для перелётов?» Однако звезда сериала «Деффчонки» решил не комментировать эти сообщения.