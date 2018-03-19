Аскольд Запашный: Мою жену и бывшую девушку подружила наша дочь

Аскольд Запашный — всемирно известный дрессировщик, представитель легендарной цирковой династии. Трюки, которые он проделывает со своими тиграми и львами, вызывают трепет у зрителей. Сам Аскольд говорит, что полагается только на свой профессионализм и каждый раз после ухода за кулисы благодарит Бога за то, что он и на этот раз остался жив.

Цирковая биография Аскольда Запашного началась в шестилетнем возрасте. Он с детства учился выполнять акробатические трюки, жонглировать, ходить по канату и дрессировать обезьян. Но почти 20 лет назад отец братьев Запашных передал сыновьям дело своей жизни: аттракцион с хищниками. Работа с тиграми и львами очень быстро принесла Аскольду и Эдгарду всемирную славу.

Свое мастерство Аскольд уже начал передавать и собственным дочерям — Еве и Эльзе. А вот супруга дрессировщика — Элен — далека от цирка. Почему? Правда ли, что он изматывает жену тренировками? И зачем супруга Аскольда подружилась с его бывшей возлюбленной? На эти и другие вопросы Аскольд Запашный ответил ведущей программы «Ой мамочки» Анжелике Радж.

— В клетку с тиграми вы вошли в совсем юном возрасте. Вам было всего 10 лет. Казалось бы, позади большой пройденный путь и огромный опыт. Но в своих интервью вы, не стесняясь, признаетесь, что боитесь работать хищниками. Это так?

— Не совсем. Я говорил о том, бывает ли в принципе страх. И я, как здравомыслящий человек, уверен, что без страха жить просто невозможно. Потому что страх — это естественное чувство, которое позволяет нам выживать. Что же касается философии, о которой вы спрашиваете, то действительно, человек, который всю жизнь работает с хищниками, все равно продолжает их бояться. Я же здраво оцениваю риски. Только сумасшедший может не бояться.

— О чём же вы думаете, когда калдете голову в пасть льва?

— Вы знаете, на самом деле в этот момент есть два чувства. Первое чувство — это профессионализм. Когда ты делаешь такие вещи, в первую очередь ты полагаешься на свой опыт. И в этот момент где-то на подсознании анализируешь детали. Ты знаешь, например, что вот так можно делать. А в следующее мгновение быстро реагируешь на какое-то неадекватное поведение животного, заранее читаешь его мысли, поскольку очень многое зависит от его настроения.

А второе — я после исполнения подобных трюков всегда благодарю Бога за то, что я в очередной раз остался в живых.

— Известно, что вашего деда насмерть загрыз тигр. Отец не раз лежал в реанимации с тяжелыми ранами. Почему вы продолжили их дело, несмотря на то, что знаете, чем может это закончиться?

— Наверное, я не имел бы права называть себя мужчиной, если бы у меня не было желания идти вопреки опасениям. Поскольку для мужчины быть победителем, завоевателем — это абсолютно естественно и нормально!

Кроме того, на меня еще возложено чувство ответственности перед династией, перед всем цирковым сообществом. Ведь Запашные — это фамилия, имеющая корни, она несет в себе имена людей, которые совершали совершенно сумасшедшие вещи. И вдруг в семье появляется мальчик или два брата, которые осторожничают и говорят: «Что-то тут опасно, пожалуй, мы пойдем»… Это просто невозможно, такие вещи даже не обсуждаются.

— Ваше имя, а точнее, трюк в вашем исполнении занесен в книгу рекордов Гиннеса. Это прыжок верхом на льве. Я знаю, что этот трюк делал в свое время и ваш папа, но со страховкой. Вы же усложнили номер и сняли страховку. Был ли тут соревновательный момент между вами и вашим отцом?

— Нет, ни в коем случае. Это был такой трибьют отцу, дань его таланту, посвящение ему. Мы довели этот номер до совершенства, сделали то, что он не успел доделать. И это стало визитной карточкой Запашных на протяжении многих лет — прыжок, который никто не может повторить до сих пор.

— Аскольд, вы представитель известной династии, прославленный цирковой артист, рекордсмен, обеспеченный и эффектный мужчина. И я была просто поражена, узнав, что родители вашей супруги Элен были против ее брака с вами.

— Для родителей моей супруги это был вполне конкретный выбор. Они тоже являются династией, но династией врачей. Кроме этого, моя супруга имела и до сих пор имеет иностранный паспорт: она израильтянка. Ее родители уже на протяжении десятков лет живут в Израиле, и у них другой менталитет. Для них фамилия Запашные была на слуху, но не более того. Они не знали, чем конкретно эти люди занимаются, и насколько они успешно. Поэтому вопрос стоял так: «Что тебе может дать этот циркач?» (с негативным оттенком). Мол, он может только хвосты тиграм крутить и делать прочие глупости.

Мама моей жены — врач, и она воспитывала дочку как израильтянку. Дочка служила в израильской армии, она прошла все этапы, поступила в медицинский ВУЗ. И вот остаётся один курс, и вдруг она говорит: «Мама, я встречаюсь с цирковым артистом, да еще и из России». И мама говорит: «Стоп, вот на этой ноте останавливаемся и будем разбираться!». Конечно, она пыталась сделать всё: высмеивала меня, относилась ко мне с сарказмом, злилась…

И моя мама делала то же самое: она буквально воевала против моей супруги. Я никогда не подозревал и не думал, что сопротивление будет настолько сильным. Это была настоящая война!

— Ваша мама призналась в одном из интервью, что не сразу приняла Элен, потому что любила вашу бывшую подругу, Лену.

— Для неё была важна не именно эта девушка, хотя она ее любила, и любит до сих пор. Вопрос не в этом. Сама система, когда родители берут на себя ответственность за детей, приводит к таким результатам. Поэтому ни одна, ни другая сторона не хотели нашего брака.

А с бывшей девушкой мы в прекрасных отношениях, и она продолжает работать в нашем коллективе много лет. Она даже подружилась с моей женой, хотя они обе говорили друг другу, что в прошлой жизни были готовы выцарапать друг другу глаза. Но сейчас они лучшие подруги.

— То, что Лена и Элен нашли общий язык, это вообще-то нестандартная ситуация. А на какой почве они сошлись? Какие у них общие интересы?

— Самое удивительное, что это произошло из-за наших с Элен дочерей. Моя старшая дочка просто влюблена в Лену! Она считает ее своей ближайшей подругой, может уезжать к ней домой и ночевать у неё, готова проводить с ней гораздо больше времени, чем с мамой и папой.

Это и стало таким примирительным моментом. Лена растаяла и полюбила нашу девочку, тем более, что у Лены нет своих детей. И эта дружба очень сблизила их с Элен.

— Аскольд, не могу не заметить красоту Элен. Верно ли, что в этом есть и ваша заслуга, и вы буквально заставляете ее ходить в спортзал?

— Что касается спорта, то Элен довольно ленивый человек. У неё совершенно шикарные природные данные, и именно это, вероятно, и делает ее ленивой. Я говорю: «Если ты хочешь, чтобы я по-настоящему, искренне, а не для галочки, тобой восхищался, сделай так, чтобы ты была для меня лучше всех!». Человек должен знать свои недостатки и устранять те, которые возможно устранить. В этом моя жизненная философия. Если девушка постепенно превращается в толстуху и при этом говорит, что у меня, мол, гормоны, переживания, еще что-то, это неприемлемо. Я понимаю, что сейчас многие будут смотреть на экран и говорить: «Что ты несёшь? У меня действительно гормоны!». Да, есть исключения из правил. Но самое главное — не врать самому себе. Если женщина следит за собой, то она знает все нюансы. Известны случаи, когда девушка из совершенно бесформенного существа преображалась в прекрасного лебедя.

Я считаю, что если ты хочешь, чтобы рядом с тобой находился достойный человек, то нельзя его держать только кольцом и обязанностями. Я не понимаю, почему во время заключения брака в ЗАГСе или в церкви никто не берет на себя обязательство держать себя в форме и быть всегда привлекательной, сексуальной, очаровательной и так далее. Но дают клятву любить и в горести, и в радости.

— Аскольд, за что вам стыдно?

— Придётся вам выслушать целую историю. Когда мы с отцом работали три года в сафари-парке в Китае, там было небольшое количество русских артистов. И мы существовали там не как свои. Китайцы относились к нам отчасти как к чужакам, отчасти несколько пренебрежительно. И вот в рамках таких довольно специфических отношений нас однажды ввели в заблуждение. Там, на территории парка и вокруг него, росли такие ягоды, которые называются личи. И ягоды эти были довольно дорогими, хотя их там везде растет большое количество. Парк был огорожен, и за ним начиналась большая полузаброшенная территория. Мы с братом как-то увидели личи и пособирали их в парке, потом еще раз.

И кто-то из китайцев нам говорит: «Вот там, за оградой этих ягод растёт очень много». Мы взяли сумку, перелезли через забор и собирали их совершенно без зазрения совести. Потому что нам казалось, что это просто дикорастущие личи. А оказалось что это чья-то плантация. Скоро откуда-то прибежал совершенно безумный китаец, начал орать на нас, а через некоторое время вслед за ним прибежала целая толпа китайцев. Они вели себя так, как будто бы реально поймали преступников: начали с таким азиатским энтузиазмом дергать нас за одежду, а потом куда-то нас повели. Они привели нас в какой-то Дом культуры.

Вслед за нами приехал наш папа, который начал выяснять, что произошло, и ругаться с этими китайцами. И тут кто-то из китайцев подскочил к нему сзади и пепельницей ударил его по виску. У папы пошла кровь, мы кинулись на них, полезли в драку. Но отец нас остановил. Он сказал: «Ребята, сейчас нельзя этого делать, иначе здесь может быть поножовщина». И я на всю жизнь запомнил свой стыд и желание отомстить. Папа стоял с разбитой головой, у него текла кровь, и я всю жизнь эту картину ношу с собой. В первую очередь, мне стыдно, что мы вообще в эту историю вляпались.

— Восемь лет вы прожили в гражданском браке с артисткой цирка Еленой Бараненко . Почему вы не дошли до ЗАГСа?

— Всё очень просто. С Леной у нас большая разница в возрасте. Я не хочу говорить, какая, для того, чтобы не дискредитировать очаровательную девушку, потому что Ленка потрясающая! Но, тем не менее, для меня это было важно.

Второй момент: мы с ней в принципе сошлись случайно. В какой-то степени на это повлияла моя мама. Она очень содействовала нашей совместной жизни. Елена казалась ей очень хорошей девочкой, и так сложилось, что мы действительно стали жить с ней совместно, и обоим было комфортно. Это были удобные отношения. Я любил Лену, и я, наверное, до сих пор ее люблю, и ни в коем случае не стану говорить о ней какие-то гадости. Но я никогда не видел в ней жену. И через годы меня это начало угнетать. Я понимал, что наступит время, когда я буду ее стесняться.

Сейчас я готов ей помогать в любую секунду, я готов мчаться в любой конец планеты, если ей понадобится помощь, я клянусь вам! И я отвечаю за свои слова. Она для меня как родная сестра. Но я никогда не хотел, чтобы она была моей женой. Я этого очень боялся.

И я боялся, что у нас появятся дети, что это свяжет нас. И ещё один очень важный момент меня угнетал. На меня с каждым годом всё больше и больше давило бремя того, что у Лены из-за меня нет детей. При том, что мы с ней сошлись, когда она уже не была юной девочкой. Она до этого жила с какими-то мужчинами, и я никак не мог понять, почему меня все пытаются обвинить в том, что у неё нет детей. Это превращало ситуацию в еще более абсурдную. Мне начинали говорить с ехидными улыбками: «Ну что, когда вы уже соберетесь? Ты же понимаешь, что ей уже надо…». И это меня просто выбешивало! А вот когда я увидел Элен, то я понял, что от этого человека я хочу детей. И именно в этот момент я принял полноценное решение, что мне нужно расходиться с Еленой.

— В начале ваших отношений Элен прочла ваши sms-сообщения. Оставила ли она эту дурную привычку?

— Частично да. Она, как любая ревнивая женщина, всё время борется с собой. Она не может быть не ревнивой женщиной, видя обилие внимания ко мне со стороны женщин. Когда ко мне приходят sms-ки, она очень переживает. А меня раздражает, когда она придумывает повод подойти и занять такое положение, когда она может прочесть что-то с телефона, находящегося в моих руках. Я ее все время спрашиваю: «Что ты хочешь там увидеть? Предположим, ты там увидишь что-то, что тебе не понравится. Какие цели ты преследуешь? Ты хочешь развестись со мной, поскандалить? Чего ты хочешь?». Она тут же уходит от темы, говорит: «Да мне неинтересно, я просто так».

— А правда ли, что однажды вы привели Элен в клетку с тиграми?

— Ну, да… Как можно выйти замуж за дрессировщика хищников, и не зайти в клетку к хищникам? Конечно, я ее не заводил в то место, где есть какая-то сверхопасность. Но для красивых, говорящих фотографий я ее сводил в клетку и сделал ее фотографии с ручными животными. Правда, однажды я завел ее в клетку, где было много хищников, чтобы она почувствовала, что это такое. Чтобы поняла, где и с кем я провожу много времени, и что у меня за компания.

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