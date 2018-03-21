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Китаянка проехала на роликах под 18 автомобилями
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Китаянка проехала на роликах под 18 автомобилями 

Trendymen 21 марта 2018
Отчаянная китайская домохозяйка провернула на шоу талантов невиданный трюк: разогнавшись на роликах, девушка растянулсь в шпагате и вихрем влетела под днища 18-и автомобилей. Хорошо, хоть припаркованных!
Со стороны трюк кажется совершенно невероятным. Да что там, он поразил даже членов жюри — обратите внимание, как судьи встают со своих мест, когда девушка начинает садиться на шпагат.
И вот момент истины: гибкая как тростинка, целеустремленная и уверенная в себе акробатка буквально распластывается по земле и проезжает под первый автомобиль. По камерам видно, что расстояние между ее головой и днищем остается минимальное.
Еще несколько секунд и смелая девушка появляется с обратной стороны автомобилей. Жюри ликует — трудно представить каково это, видеть такой невероятный трюк своими глазами.
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