7 признаков того, что ты подавляешь детские воспоминания

Даже если ты выросла и тебе кажется, что ты давно не переживаешь о своем прошлом — это не значит, что какие-либо болезненные детские воспоминания не влияют на твое настоящее. Возможно, они были просто подавлены и теперь действуют исподтишка, обращая твои мысли в негатив. Это происходит не со всеми, так что ты можешь проверить, не зависят ли некоторые твои нынешние мысли от того, что ты когда-то пережила. Я собрала несколько ключевых мыслей, которые могут свидетельствовать о том, что ты до сих пор не забыла травмы детства.

1. «Не могу быть одна»

Если ты ненавидишь даже саму мысль об одиночестве, у тебя могут быть проблемы с привязанностями и внутреннее ощущение, что тебя однажды бросили одну. Человек, который заявляет, что ему страшно оставаться с собой наедине, должен обратиться за помощью к терапевту, чтобы разобрать те случаи, которые происходили в прошлом. Подобные фобии могут быть вызваны чувством изоляции, которое ты переживала в детстве, или из-за буллинга и издевательств окружающих. Этот страх может привести к зависимым и токсичным отношениям, а также провоцировать на мысли о том, что тебя обязательно отвергнут.

2. «И чего я так дергаюсь?»

Человек с подавленными воспоминаниями достаточно тревожно относится к окружающему миру: подпрыгивает от громкой трели дверного звонка или звука тормозов машины. Подобные фобии чаще всего указывают на то, что в детстве ты испытывала дискомфорт от громких разговоров родителей, неблагополучной обстановки в целом или от нелестных комментариев сверстников.

3. «Я боюсь…»

Если ты боишься змей, пауков или высоты, но абсолютно не знаешь почему — скорее всего дело в подавленных воспоминаниях. Мысли, которые связаны с негативными детскими переживаниями, во взрослом возрасте превращаются в страхи. Если ты считаешь, что у тебя есть фобия, которая значительно затрудняет твою жизнь, работа с терапевтом может помочь выявить травматичные воспоминания и разработать механизмы их преодоления.

4. «Не переношу запах»

Если тебя передергивает от некоторых запахов, мест или даже имен, но ты не можешь сформулировать почему, — это важный признак того, что твоя память вытеснила болезненные воспоминания. Психологи часто рассказывают случаи того, как их пациентов повергали в истерику запахи сигарет — такие, как у их родителей. Учитывая то, что запах значительно влияет на твою память, отвращение к определенным запахам может помочь обнаружить, какие именно воспоминания ты подавляешь.

5. «Не люблю, когда меня касаются»

Борьба с плохими воспоминаниями в отношении своего тела может быть вызвана действиями сексуального характера, которые произошли в прошлом. О какой бы травме не шла речь, свое внимание нужно сконцентрировать на том, что прошлое нельзя изменить, и ты никак в нем не виновата. В этом может помочь специалист, чтобы восстановление не было болезненным и не вело к другим неприятным последствиям.

6. «Я очень часто болею»

Если ты постоянно испытываешь боль или без конца простужаешься без видимой причины — это тоже может быть признаком того, что ты подавила воспоминания о своем детстве. Слабая иммунная система зависит от работы надпочечников, на которые значительно влияет стресс и тревожность.

7. «Ненавижу себя»

Отрицательные мысли вроде «я недостаточно умна для такого», «я никогда не буду так хороша», «я все порчу» тоже могут быть признаками того, что твои плохие воспоминания подавлены. По словам Элисии Миллер, основателя фонда Core Emotional Healing, эти мысли могут происходить из твоего этапа взросления. Может быть, в подростковом возрасте тебя грубо оскорбили, пристыдили или обвинили тебя в том, чего ты не делала.