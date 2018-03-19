Почему Алексей Пешков стал М. Горьким

28 марта исполнится 150 лет со дня рождения Максима Горького (1868–1936). В Москве центром торжеств станет Институт мировой литературы Российской академии наук , носящий имя классика.

Не секрет, что «буревестник революции» — не самый популярный персонаж школьной программы, некоторые считают его присутствие там пережитком социалистических времен. Накануне юбилея мы постарались показать Горького с неожиданной стороны и развенчать самые живучие мифы о нем.

Школьников обманули. Им помешали узнать настоящего Горького — такого, в которого можно на всю жизнь влюбиться. К этому сенсационному выводу пришла Юлия Каскина, старший научный сотрудник Института мировой литературы.

— Юлия Узакбаевна, что думают современные дети и подростки про Горького? Знают ли, что Алексей Максимович Пешков и М. Горький — одно и то же лицо? У Юлии Узакбаевны четыре дочки (старшей — 21 год, младшей — семь). Они узнали про писателя с невкусной фамилией, как только научились говорить: ведь их мама работает в отделе изучения и издания Максима Горького. Но у девочек есть одноклассники и друзья, которые не столь просвещены. Так что об отношении молодого поколения к «буревестнику» Юлия Каскина знает не из социологических опросов.

— К сожалению, почти ничего не думают и не знают. Ведь даже чтобы иметь заблуждения про Горького, надо что-то о нем хотя бы краем уха услышать. Вот среди студентов-гуманитариев может встретиться человек, знакомый, например, с воспоминаниями Дмитрия Лихачева о Соловецком лагере и о том, как Горький туда приезжал в 1929 году.

А школьники, к сожалению, все меньше читают. Сейчас народ очень прагматичный, все оценивают: пригодится ли информация для сдачи ЕГЭ или нет. — Только ли в школьниках дело?

— Нет. Еще и в произведениях, входящих в программу. Одноклассник моей дочери Ани, которой сейчас 18 лет, в свое время сказал про пьесу «На дне»: «Что в ней интересного? Они там только бездельничают, водку пьют, в карты играют». Мы-то понимаем, что все не так просто, что это пьеса о человеке, его месте в мире, о том, насколько каждый из нас нуждается в утешении (и нуждается ли). И о том, насколько судьба человека зависит от него самого. Но в 9-м классе, когда ее полагается проходить, многим трудно разглядеть глубину за внешним «бытовым» пластом. В то же время жаль, что некоторые произведения, которые дети могли бы высоко оценить, в программу не включены. Я сама, например, прочла «Сказки об Италии» только на четвертом курсе филологического факультета.

У меня было ощущение, что нас всех обманули! В школе нам пришлось изучать самые сложные произведения — «На дне», «Мать», не очень понятные в таком возрасте. И мы даже не знали, что у Горького есть такие красивые, яркие истории, полные света и импрессионистических красок. Будь моя воля, я бы включила некоторые из них в школьную программу. — А что еще вы бы туда включили?

— Некоторые рассказы из цикла «По Руси»: «Рождение человека», «Ледоход» и «Кладбище». Они интересны, лаконичны, возвышенны, торжественны. Первый рассказ пронизан радостью рождения и осознанием своей «превосходной должности» на земле. Во втором показана способность русского человека при чрезвычайных обстоятельствах духовно вырастать и преображаться. В третьем главное — тема активной, благодарной творческой памяти. Лучше всего читать их в 9-м классе. — Что еще поможет «поколению ЕГЭ» полюбить Горького?

— Я бы показывала в дополнение к урокам экранизации произведений, например «Детство Горького» Марка Донского (1938). Благо в каждом классе есть нужная аппаратура. Полезно сходить и в театр. Во МХАТе имени Горького сейчас идут «Васса Железнова» и «На дне», а в театре «Сфера» скоро поставят «Дачников». И, конечно, стоит побывать в музеях Горького — в мемориальной квартире на Малой Никитской и в музее, который работает в нашем институте.

В этой квартире Максим Горький жил с начала сентября по 13 декабря 1905 года, в разгар первой русской революции. Дом оказался в стратегическом центре баррикадных сражений. В апартаментах Горького происходили тайные встречи руководителей боевых дружин, там хранились оружие, боеприпасы и взрывчатка, в укромной «птицыной комнатеувешанной клетками, изготовляли бомбы. В самые напряженные дни квартира выполняла роль одного из штабов восстания. МИФЫ О ЕГО ЖИЗНИ, СМЕРТИ И ТВОРЧЕСТВЕ

МИФ: Трилогия „Детство“, „В людях“ и „Мои университеты“ — это автобиография.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Это художественные произведения. Считать все описанные в них истории реальными фактами из жизни писателя — рискованно. Многие события были творчески преображены, далеко не всегда писатель отождествлял личность Алеши Пешкова с собой. Среди героев есть и явно вымышленные. Например, нет подтверждения, что существовал повар Смурый, который в повести „В людях“ приохотил Алешу к чтению книг из своего сундучка.

МИФ: Статья „Если враг не сдается — его уничтожают“ — оправдание сталинских политических репрессий.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Через десять дней после выхода статьи, опубликованной 15 ноября 1930 года, действительно начался процесс по „делу Промпартии“, на котором группа инженеров обвинялась во вредительстве. Но процесс подготавливался задолго до выхода статьи и независимо от него.

Статья посвящена трудностям построения нового социалистического мира. В ней упоминаются его противники, но врагам внутренним (кулакам, предателям, „механическим гражданам“) уделено меньше газетной площади, чем врагам внешним — европейским „лакеям капитала“. Международная обстановка тогда была тяжелой, в начале 1930 года папа римский Пий XI выступил с резкими заявлениями в адрес СССР, которые многими были расценены как объявление „крестового похода“ против нашей страны.

МИФ: Горький умер от отравления присланными из Кремля конфетами: руководство страны боялось, что он выйдет изпод контроля.

НА САМОМ ДЕЛЕ: 68-летний писатель умер от застарелой болезни легких, обострившейся из-за простуды и подхваченного от внучек гриппа. От ядовитых конфет вымерло бы все население особняка на Малой Никитской, кроме самого Горького: писатель не любил шоколад, зато угостил бы им всех близких. Версию о том, что смерть „буревестника“ была насильственной, запустили на Третьем Московском процессе 1937 года: в злодействе обвиняли бывшего наркома внутренних дел Генриха Ягоду, а также секретаря Горького Петра Крючкова и трех известных врачей. Все это преподносилось как часть обширного „правотроцкистского“ заговора. ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Откуда взялось популярное заблуждение, будто статья Максима Горького „Если враг не сдается — его уничтожают“, опубликованная 15 ноября 1930 года, является оправданием политических репрессий сталинской эпохи?