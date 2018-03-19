4 неловких ситуации, в которые ты можешь попасть на свидании

За что мы больше всего ненавидим свидания, так это за чувство неловкости. Когда вы мало знакомы и очень хотите понравиться друг другу, конфузы неизбежны, поэтому воспринимай это, как обряд посвящения. Вот несколько нелепых моментов на свидании, с которыми ты наверняка столкнешься. Способы справиться с ними тоже прилагаются.

1. Что-то застряло в зубах

Крошки еды на его лице, волосах или, о ужас, в зубах ставят тебя в очень затруднительное положение. Во-первых, это смешно. Поддаваться гомерическому хохоту, разумеется, нельзя, поэтому будь естественна и сохраняй невозмутимость. Во-вторых, встает дилемма: рассказать собеседнику, что с ним не все в порядке или просто игнорировать. В последнем случае, имей ввиду, что рано или поздно он все равно увидит себя в зеркале и поймет, что все это время сидел с капустой на клыках. Вот тогда уровень неловкости между вами достигнет критической отметки. Итак, вот несколько способов борьбы с ННО — неопознанным неподвижным объектом: — сделай вид, что проверяешь свои зубы на предмет ННО, тогда и партнер решит посмотреть, все ли с ним в порядке; — если этот намек был слишком тонким, выйди в туалет и предоставь ему самому разобраться с ННО. Перед уходом можешь ненавязчиво пододвинуть к его тарелке зеркальце; — просто скажи ему! Можно сделать это деликатно: «Мне неловко говорить, но у тебя что-то застряло в зубах». Вы оба смутитесь, но это быстро пройдет, и тебе не придется все оставшееся время отводить взгляд от собеседника.

2. Не узнаете друг друга

Если до этого ваше общение ограничивалось соцсетями, не удивительно, что в жизни сразу узнать потенциального партнера будет непросто. Если ты пришла в кафе, где тебя уже должен ждать парень, но не можешь его найти, вот как можно выйти из этой ситуации: — напиши ему: «Где ты?», а пока ждешь ответа, молись о том, чтобы он тебя не кинул и действительно пришел; — продолжай слоняться по кафе в поисках человека, который сидит с видом потерянного щенка. Учти, что таких людей может быть несколько; — сядь на любое понравившееся место и напиши ему: «Где ты?». Пусть сам тебя ищет, а, заодно, сразу уяснит, кто здесь королева.

3. Вы напились

Виновник многих неудачных свиданий и несчастливых браков — алкоголь — может подложить тебе пьяную свинью вместо хорошего парня. Сама идея выпить за знакомство мне нравится, ведь это помогает сделать самое важное — расслабиться. Но иногда люди слишком нервничают и перебирают с горячительными напитками. Вот что делать, если твой партнер или ты напились: — безопасность превыше всего, поэтому оцени, представляет ли его пьяная физиономия угрозу для тебя. Постарайся расстаться с ним в общественном месте, чтобы не оставаться наедине; — не заказывай крепкие напитки, ведь тебе тоже важно сохранять контроль. Текила, виски и прочие высокоградусные — не лучший выбор для посиделок с малознакомым человеком; — чувствуешь, что все-таки перебрала: извинись и уйди со свидания. Если между вами есть химия, вы всегда можете повторить. А вот когда тебя вырвет ему на ботинки, шансы на продолжение отношений резко снизятся.

4. Он лезет целоваться

А тебе этого совсем не хочется. Одна из самых дурацких вещей, которая может произойти с тобой на свидании. Это девушки своим «Мужчина должен быть решительным», «Проявлять волю», «Хочу, чтобы посреди разговора он внезапно зажал мне рот страстным поцелуем» отучили парней спрашивать разрешения прежде, чем тянуть губы к твоему лицу. Самый идеальный вариант выхода из этой ситуации — изловчиться и подставить щеку, но на такие маневры способна не каждая, тут нужна тренировка. Постарайся отстранить его не слишком грубо, но решительно. Обязательно сразу озвучь, что он поторопился перейти границы дозволенного. Никакая неловкость не сможет помешать вам понравиться друг другу, если уже есть естественное влечение. Относись к этим ситуациям с юмором и старайся не придавать им большого значения. В конце концов, это просто свидание, с которого всегда можно изящно уйти без всяких обязательств.