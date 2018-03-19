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Как Роб Кардашьян отметил день рождения?
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Как Роб Кардашьян отметил день рождения? 

Peopletalk 19 марта 2018
Фото: Peopletalk
Вчера Роб Кардашьян отметил день рождения — единственному мужчине семейства исполнился 31 год. По традиции, его сестры поздравили Роба в Instagram. Хлои, например, выложила фото своего младшего брата с малышкой Дрим, дочкой от Блэк Чайны (29), на руках. «С днем рождения. Роб. Этот год твой! Не могу дождаться, когда увижу, как ты достигаешь целей! Так здорово видеть тебя в качестве отца! Ты потрясающий папа, брат и друг. Не могу дождаться, когда мы будем воспитывать наших дочерей вместе».
Поклонники, кстати, обратили внимание на то, как сильно именинник похудел! Кажется, он стал следить за собой после расставания с Чайной.
Она, к слову, на денек забыла все обиды и поздравила Роба в Stories: «С Днем рождения от Дрим и Чайны». А ведь еще недавно она присылала ему откровенные видео — как Чайна развлекается в постели со своим новым парнем.
Да, действительно сумасшедшая семейка.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-rob-kardashyan-otmetil-den-rozhdeniya/
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