Как бедуины моются без воды

Бедуины — кочевые народы пустынь Аравийского полуострова и Севера Африки, а также северных районов Сахары. Они представлены многочисленными племенами и народностями, говорят на разных языках и исповедуют разные верования. Но особенности быта в похожих природных условиях объединяют всех представителей бедуинов.

В частности, у них одинаковое отношение к гигиене и процедуре мытья.

Главной ценностью пустынь является вода. Поскольку её здесь крайне мало, принято всеми силами экономить воду, расходовать её разумно. Исходя из этого, у бедуинов нет ритуалов ежедневного принятия душа, которые давно вошли в быт многих жителей планеты.

Но при всем при этом, бедуины выглядят достаточно опрятно. От них не исходит неприятный запах, у них нет кожных заболеваний (грибковых, инфекционных и прочих), характерных для племен, проживающих в сложных санитарно-гигиенических условиях. Это связано с несколькими особенностями, составляющими культуру принятия «душа» бедуинами. Сухое мытье

Во-первых, они очищают поверхность тела регулярно. Но делают это «сухим» способом, то есть, при помощи песка. Сухой, раскаленный солнцем песок практически лишен болезнетворной среды. Скользя по телу, он действует как скраб, отшелушивая омертвевшие и ороговевшие частицы кожи, пота, подкожного сала и просто грязь.

Во-вторых, на бедуинских стоянках всегда роется колодец. Хотя вода в нём слишком драгоценна, чтобы расходовать её на полноценное семейное мытье, бедуины все же моются порядка четырёх раз в год. Они совпадают с крупнейшими праздниками (в зависимости от того, на территории какой страны кочуют бедуины, какую религию исповедуют). В некоторых областях моются водой чаще — примерно раз в месяц.

Кроме того, существуют обязательные, связанные с культурно-религиозными традициями, обряды омовения. Например, для традиционного для мусульман омовения перед молитвой (рук, ног, головы). Для них вода имеется всегда. Для этих целей существуют специальные запасы влаги.