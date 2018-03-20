4 способа отвлечься от жизненной рутины

Мы устали от работы, от учебы и от бытовых проблем, которые сопровождают каждого из нас. Иногда начинаешь подходить к такой точке кипения, что терпеть дальше просто невозможно. В такое время мы хотим развеяться, переключить свое сознание на что-то крутое и интересное. Сделать это можно следующими способами.

1. Серфинг

Холода стремительно отступают, а значит совсем скоро начнется сезон серфинга, хотя в некоторых странах он никогда не заканчивается — тем лучше для нас. Правда, для тебя лучше будет сначала пройти обучение, и только потом покупать доску и бежать покорять подходящее для серфинга побережье (да, не все локации подходят для этого спорта: нужны хорошие волны). Начать свое знакомство с миром серфинга мы рекомендуем через серфинг-школу Red Star Surf, которая находится на Канарском острове Лансароте и имеет сертификаты Международной Ассоциации Серфинга (ISA) и Британской Ассоциации Спасателей (RLSS). Прелесть школы заключается в том, что в ней можно не только учиться серфингу, но еще и жить вместе с другими серферами, пропитываясь всей серф-культурой, которая очень хорошо «вправляет мозги» людям, которые слишком засиделись в душных реалиях городских офисов. Серфинг — это свобода. Записаться в серф-школу Red Star Surf →

2. Верховая езда

Еще один вариант проапгрейдить уровень своего отдыха — это покататься на лошади. Если никогда прежде этого не делал, то впечатления ты получишь ярчайшие. Нельзя сказать, что лошадью управлять легко, но и нельзя сказать, что ездить на ней сложно: здесь важно чувствовать животное, понимать его настроение, а также показывать, что «водителем» являешься ты, а не оно. Если не сумеешь убедить лошадь в этом, то она спокойно может везти тебя туда, куда сама пожелает, а это тебе не нужно. Хотя не думаем, что с этим у тебя возникнут трудности, особенно если инструктор тебе все нормально объяснит. К тому же подумай о том, что для европейцев (да и не только для них) лошади являлись основным средством передвижения в течение тысячелетий. Каждый уважающий себя мужчина обязан был уметь управлять лошадью. Этот навык был не столько прихотью, сколько необходимостью: во время войн или при ведении хозяйства в особенности. Если ты живешь в Москве, то для знакомства с верховой ездой рекомендуем тебе сразу обращаться в школу «Гармония», которая находится на ВДНХ. Там преподают отличные инструкторы, которые регулярно участвуют в соревнованиях либо готовят к ним молодых всадников. Записаться в школу верховой езды →

3. Сноуборд и лыжи

Относительно демократичное удовольствие и доступное практически в любое время года (плюс жизни в России). Если хочешь найти места подешевле, то рекомендуем Домбай: там дешевые туры, да и нет такой загруженности на трассах, как на Красной Поляне. С другой стороны, профессиональные сноубордисты и лыжники предпочитают больше Поляну. Говорят, что снег там лучше, да и сервис тоже, что неудивительно, ведь столько времени и денег потратили на все это. Впрочем, в крупных городах есть искусственные площадки, где можно также покататься, и тебе даже не нужно покупать сноуборд или лыжи для этого: все снаряжение можно взять в аренду. И сразу тебе совет: бери снаряжение не в курортных городках, а в своем. Так будет дешевле по аренде, потому что в курортных городах она стоит на порядок дороже. А вот термобельё (это обязательно, ведь будет холодно, и вряд ли ты хочешь себе что-то отморозить) лучше купить заранее и обязательно качественное. Оно тебе понадобится не только для катания, но и просто при активных нагрузках. Пойми, когда ты потеешь, организм то охлаждается, то резко нагревается. В такой ситуации важно поддерживать нормальную температуру и, разумеется, избегать любого переохлаждения, которое легко может лишить тебя заслуженного отдыха. Мы рекомендуем покупать термобелье в интернет-магазине Norveg — там сейчас скидки. Купить термобелье →

4. Боулинг

Но возможно, ты не хочешь выбираться из города. На это могут быть веские причины, например отсутствие времени, желания или необходимого количества денег. Может, ты просто не хочешь куда-то выезжать, а предпочитаешь найти развлечение, которое находится под боком. Тоже достойное оправдание. В любом случае, мы бы порекомендовали тебе боулинг. Эта игра вряд ли числится в твоем списке «делаю каждый день». Однако главный ее плюс как раз в том, что особых навыков для сбивания кеглей не нужно — на первом месте здесь стоит веселье (если, конечно, ты не занимаешься этим профессионально). Собрав большую компанию, можно действительно круто провести время. Боулинг не напрягает и дает возможность показать другим свою ловкость или ее отсутствие. В конце концов, боулинг — это всегда интересно. Если ты живешь в Екатеринбурге, то советуем тебе боулинг-клуб F1. Преимущество этого заведения в том, что с понедельника по четверг там действует скидка 50% для студентов очного отделения, да и меню приятно радует своими разнообразием и ценами. Забронировать дорожку →