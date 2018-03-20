6 вещей, которые можно изменить этой весной

Бывает, что внешне в жизни все неплохо, но тебя не покидает чувство какого-то застоя. Ты словно буксуешь на одном месте и не знаешь, где взять силы для решительного рывка. Любое развитие начинается с перемен, не важно, масштабных или не очень. Поэтому мы решили вдохновить тебя на новые свершения. Вот что ты можешь сделать этой весной, чтобы перезагрузиться и обновиться к летнему сезону.

1. Научиться чему-то новому

Чтобы следовать моде, достаточно обращать внимание на тренды и уметь грамотно использовать их в своем гардеробе. А если мечтаешь создавать свои неповторимые образы, стоит получше узнать дизайнерскую индустрию и не со страниц журналов, а изнутри. Погрузиться в весь процесс создания одежды — от рисования макета и моделирования до шитья и декорирования любой вещи — ты сможешь в московской школе дизайна «Практика». Это место для тех, кто точно понимает, какая вещь нужна, но не знает, как ее создать, хочет освоить мастерство fashion-иллюстратора, сделать карьеру дизайнера или подкрепить свои знания о моде и стиле практическими навыками. Любой из курсов школы: шитье, моделирование и конструирование, fashion-иллюстрация, декорирование одежды — ты можешь освоить с нуля. Занятия по шитью проходят в несколько этапов: после записи на обучение ты выбираешь будущую вещь, кроишь ее под руководством педагога, подгоняешь по фигуре и аккуратно отшиваешь. После курсов по моделированию уже сможешь делать выкройки самостоятельно, а на занятиях по декорированию освоишь технологии украшения одежды и создания аксессуаров. Записаться на курсы

2. Завести питомца

Преимущества котов перед мужчинами очевидны: он не укатит с друзьями, бросив тебя одну на выходные, не будет спорить о том, какой фильм сегодня посмотреть и, если уж нагадит, то хотя бы в тапки, а не в душу. Если серьезно, то завести питомца полезно как сильным и независимым, так и семейным парам. Прежде чем останавливать выбор на привычных всем британцах, мейн-кунах или сиамских котах, познакомься с уральским рексом — одной из самых редких пород в мире. У него очень мягкая волнистая шерсть, короткая или средней длины, и милый характер. Кошки этой породы очень привязаны к человеку и обладают практически собачьей преданностью. Узнать все об уральских рексах и выбрать себе такого красавчика можно в екатеринбургском питомнике Découte, где живут лучшие представители этой уникальной породы. Выбрать кота

3. Стать грациозней

В детстве каждый из нас с восхищением смотрел на цирковых гимнастов, исполняющих невероятные трюки на высоте. Казалось, что повторить это невозможно, и долгое время воздушная гимнастика не покидала пределов манежа. В наши дни нашлись энтузиасты, которые заявили, что «летать может каждый». Сейчас воздушная гимнастика доступна обычным людям с разным уровнем подготовки. Так, в студии воздушной гимнастики AirDanceMoscow разработана особая методика обучения «с нуля». Здесь опытные тренеры помогают каждому узнать все возможности тела, чтобы насладиться непередаваемым ощущением полета и испытать восторг от эффектных обрывов. Воздушные полотна, воздушные петли, воздушное кольцо — хиты воздушной гимнастики в AirDanceMoscow. Популярные направления выбирают как дети, так и взрослые. Те, кто стал профессионалом в этих видах воздушной гимнастики и хочет «экспериментировать», могут пойти на занятия «Оригинальный снаряд». Здесь ученики и тренеры осваивают малоизученный цирковой реквизит, совершенствуя уровень подготовки на воздушном кубе, трапеции, люстре (подвижном кольце) и других оригинальных приспособлениях. Записаться на пробное занятие

4. Сменить имидж

Даже скупая брендовые вещи и наблюдая за видеотрансляциями с модных подиумов, свой стиль не создашь. Важно не только следить за трендами, но и понимать, как использовать их в образе. Научиться грамотно формировать гардероб и подходить к покупке одежды с умом не так уж сложно. Главное делать это под руководством профессионального стилиста, который поможет подобрать вещи под твой тип фигуры и образ жизни. Стилист, байер и основатель интернет-магазина одежды премиум-класса Ирина Шабашова уверенна, что моду можно и нужно адаптировать под себя, а не наоборот. Она помогает успешным женщинам создать индивидуальный имидж и избавиться от стереотипов в оформлении внешнего вида. Чтобы показать, что большинство внешних недостатков, от которых страдают женщины, — всего лишь результат неправильно подобранной одежды, Ирина Шабашова организует мастер класс по коррекции фигуры. На нем ты узнаешь, почему девушки покупают неправильную одежду, что и как нужно носить и какие инструменты в образе могут сделать тебя визуально выше, стройнее, подчеркнуть достоинства и скрыть изъяны. Зная основные правила по подбору и ношению одежды, ты будешь легко ориентироваться в мире моды и больше никогда не купишь не подходящую вещь. Записаться на мастер-класс

5. Начать свой бизнес

Найти интересное дело и зарабатывать на нем — звучит заманчиво, если ты не из тех, кто хочет всю жизнь работать на кого-то. Одно из самых актуальных и творческих направлений в бизнесе на сегодня — флористика. В онлайн-школе флористики FLOWERSCHOOL можно начать флористическое образование, повысить свои профессиональные навыки или превратить любимое хобби в успешное дело. Такой формат обучения намного удобнее обычных курсов, ведь получить информацию ты можешь, находясь в любом уголке Земли, сидя на диване с чашкой кофе. На курсах ты пошагово узнаешь обо всех аспектах работы флориста — от создания и упаковки букета, сбора свадебных конструкций до встречи с клиентом, составления сметы и разработки концепции своего цветочного дела. Ты можешь сама выбирать удобное время и место для обучения. В программу входят видеоуроки, электронные пособия и много полезной информации о новых тенденциях во флористике. Флорист-дизайнер Екатерина Андрюкова наглядно расскажет о современном цветочном искусстве и ответит на все твои вопросы. Материал подается структурированно, просто и очень подробно, поэтому легко усваивается. Курсы основаны на практическом опыте и постоянно обновляются с учетом всех инноваций в цветочном бизнесе. Все занятия компилированы по темам: свадебная флористика, окрашивание шелковых лент, техники воскирования, бизнес курс и многое другое. Здесь каждый, кто увлекается флористикой, найдет для себя что-то интересное. Выбрать курс

6. Изменить прическу

Устоять перед весенней жаждой перемен в прическе крайне сложно, да и зачем. Жизнь слишком коротка, чтобы ходить с волосами одной длины и цвета несколько лет. Даже при тщательном уходе сложно избежать секущихся концов на длинной шевелюре. Иногда стоит позволить себе решить проблему радикально, тем более что короткие стрижки в этом году очень актуальны. Весна и лето-2018 возвращают в моду челки, прямые проборы и эффект мокрых волос. Удлиненный боб и легкие волны по-прежнему в фаворитах. Что касается оттенков, здесь тоже есть где разгуляться. В тренде как теплые естественные цвета, так и экстремальные кислотные. Неважно, насколько кардинальными будут перемены. Даже срезав пару сантиметров и освежив натуральный цвет волос, ты почувствуешь себя немного другим человеком. Читать о трендовых оттенках на весну-2018