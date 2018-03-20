5 шагов, которые помогут продвинуть свои идеи

Переехал ли ты в новый город, ищешь ли работу или просто хочешь завести новые знакомства — навык убеждения понадобится где угодно. Этот навык жизненно важен, ведь в жизни придется не раз убеждать людей, чтобы склонить их к определенному решению. Так что, независимо от склада характера, освоить его придется. Конечно же, придется проявить смекалку, харизму, изобретательность, которые в совокупности с планом действий дадут именно тот результат, на который ты рассчитываешь. Вот 5 шагов, которые помогут убедить не только конкретную личность, но и целую аудиторию.

1. Продвигай свои идеи на тематических мероприятиях

Возможно, в твоей голове созрел гениальный план, который позволит заработать миллионы — осталось лишь найти инвестора, который даст деньги для запуска проекта. Где же лучше всего продвигать свою идею, чтобы тебя заметили, увидели и услышали? Идеальный вариант — это тематические бизнес-вечера, благотворительные встречи, научные или иные выставки, на которых твой товар или идея найдут отклик не только в сердцах, но и кошельках.

Например, ты придумал дешевый экологический транспорт, который не загрязняет окружающую среду, работает на новом топливе и будет по карману среднестатистическому владельцу авто. Если с подобной идеей ты выступишь на каком-нибудь благотворительном вечере, который организован нефтяными магнатами, то через 5 минут после выступления охрана выбьет из тебя всю дурь на заднем дворе. Научные конференции, площадки для стартапов, выставки современных технологий — это те места, где ты можешь найти не только единомышленников, но и тех, кто с радостью проинвестирует твой проект. Помни: мероприятие и целевая аудитория имеют огромное значение, если ты хочешь претворить свою идею в жизнь.

2. Помни, что встречают по одежке

Проводят тебя, конечно же, по уму, но чтобы его захотели оценить, ты должен предстать как минимум в удобоваримом виде. Одевайся так, чтобы твой наряд не выглядел вычурно: одежда должна соответствовать дресс-коду и стилю мероприятия. Наведи порядок на голове, побрейся; парфюм также имеет важное значение. Ты должен выглядеть так, чтобы окружающие получали удовольствие, глядя лишь на твой образ. И поверь: даже если фигура несовершенна, правильное одеяние сможет скрыть некоторые недостатки. Внешний вид — это в первую очередь этикет и уверенность, которая так же важна, как и голливудская, чарующая улыбка. Как подчеркнуть свою индивидуальность

3. Познакомься с окружающими и подготовь почву

Когда ты придешь на мероприятие, то сразу же захочешь направиться к своему столику или за сцену. Иными словами, в то место, где можно спокойно подготовиться к выступлению. Идея неплохая, но не соответствующая нашему плану. Ты зашел в зал, где зеваки, бизнесмены, ученые, журналисты, светские персоны ждут начала мероприятия. Так почему же ты решил проигнорировать столь интересных людей? Поздоровайся пусть даже с незнакомыми людьми; поинтересуйся, что они ждут от этого вечера; вкратце расскажи о своих идеях, о том, почему ты решил посетить это мероприятие. Благодаря такой хитрости, в зале будет как минимум с десяток человек, которые захотят послушать твое выступление и скажут: «Это же тот парень, с которым мы болтали час назад». Потратив немного времени, ты заведешь знакомства, которые в будущем могут сыграть первостепенную роль в запуске твоего проекта. Как общаться, чтобы все тебя понимали

4. Веди разговор как джентльмен и психолог

Будет недостаточно просто представиться и рассказать человеку о своих идеях — ты должен его подготовить к подобной беседе. Заготовь небольшую вступительную речь и позволь разговору развиваться так, как будет угодно твоему собеседнику. Узнай, с какой целью конкретный человек пришел на данное мероприятие; вкратце расскажи о своей миссии, а затем задавай вопросы и слушай. Больше всего мы любим тех людей, которые умеют слушать и не перебивать. Можно сказать, что слушать и слышать — это искусство диалога, которое освоить гораздо труднее, чем кажется.

Дейл Карнеги не раз говорил о том, что хороший слушатель может прослыть экспертом в чем угодно, если будет вежлив и проявит интерес к словам своего собеседника. Будь учтив, вежлив; поблагодари за уделенное время и отправляйся к следующему гостю, который может стать потенциальным спонсором.

5. Будь внимателен и расслаблен

Ты бы захотел дать деньги нервозному, дерганному парню, который забыл твое имя через полминуты? Вряд ли. Точно так же на этот вопрос смотрят и власть имущие, которые неохотно расстаются со своими деньгами. Обрати внимание на жестикуляцию собеседника и повторяй его движения, когда будешь что-то спрашивать или отвечать на вопросы. Неважно, стоишь ты или сидишь — займи комфортную для себя позу, не отводи взгляд при беседе, смотри в глаза. Обращайся по имени, чтобы индивидуализировать человека, ведь мы очень любим, когда незнакомые люди не забывают наше имя через минуту разговора. Будь внимателен, и если вы общаетесь на конкретную тему, то задавай не абстрактные, а тематические вопросы. Иными словами, продемонстрируй максимальный интерес к персоне, с которой ведешь диалог. Почему ты должен начать думать перед тем, как что-то сказать