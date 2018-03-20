Иева Андреевайте: «Я — за натуральность!»

— У вас литовские корни, мама из Вильнюса, при этом темные глаза?

— А я родилась в Подмосковье. Мой папа по национальности русский, из Иркутска. Мама — чистокровная литовка, блондинка с зелеными глазами. Они прожили пару лет в России, а я — восемь месяцев. Выросла уже в Литве, там жила и училась. Так что глаза — папины. Даже мой натуральный цвет волос достаточно темный — коричнево-шоколадный. У папы еще темнее. А вот мой брат уже — блондин зеленоглазый. Он весь в маму, я больше в папу. Во мне, получается, больше русского проявилось.

— Вы успешно играли в Вильнюсе, почему отправились покорять лондонские подмостки?

— В какой-то момент я поняла, что меня потянуло в кино. Тогда я даже не говорила по-русски. Папа был так влюблен в мою маму, что выучил литовский, и в семье говорили только на нем. А английский был совершенный. С пяти лет я начала его учить. Вот я и собрала чемоданчик и полетела искать счастья в Лондон. Прожила там где-то четыре месяца и случайно попала в Москву — помогла сделать одно мероприятие другу. А уже в Москве решила поменять билет и остаться еще на пару дней. На своем ломаном русском я общалась с российскими агентами, кастинг-директорами. Людям в России стала интересна моя прибалтийская экзотика, акцент, пошли пробы.

— Но не акцент же сыграл решающую роль?

— Я говорила плохо, но была всегда очень уверена в себе. Правда, когда я приехала в Россию, на пробах все обсмеялись. В хорошем смысле: «А что ты хочешь от нас, если ты даже не говоришь на русском?» — «Я хочу главную роль!». И я ее получила. Но в какой-то момент очень устала от перелетов. Агент предложила отложить Лондон немного в сторону и пожить годик в столице. Согласилась, но получилось так, что задержалась на три.

Потом я поехала обратно пробоваться там. Но за границей все иначе. Если здесь был забавен мой акцент, другой менталитет, некая свобода, то там если ты хочешь играть, то просто английского языка недостаточно. Ты должен знать пять разных акцентов! И реально базироваться там. Чтобы встречаться с режиссерами, с директорами. Потому там продвигалось все медленно.

— Но я слышал, что вас ведет какое-то агентство в Европе…

— Сейчас я числюсь в одном скандинавском агентстве. Оно ведет Алисию Викандер , новую Лару Крофт. Даже горжусь, что я с ней в одном агентстве, как и с Ребеккой Фергюсон , которая снималась с Томом Крузом в последней «Миссии». Там же все актеры «Викингов». И я тоже пробовалась. А ведь когда-то это была мечта — просто прикоснуться к кастингу таких проектов, как «Игры престолов», «Звездные войны», «Викинги» и т. д. И теперь я в них участвовала, приходила, знакомилась с режиссерами.

— Недавно вы сказали, что хотите свою семью и много детей. На вашем горизонте уже появился корабль с алыми парусами?

— Пока не знаю. (Смеется.) Я больше концентрируюсь на работе. Но я не передумала, мое сердце открыто. Многие думают, что дети могут помешать, я так не считаю. Но вы можете спросить меня, тогда почему не сейчас? Отвечаю — это внутреннее ощущение. Женщине нужно почувствовать, когда пора, когда наступил тот момент.

— Вам повезло сыграть значительные роли в известных фильмах и сериалах. Наверное, у вас уже немало поклонников?

— У меня никогда не было цели много сниматься и быть известной. Я очень люблю комфорт и свою приватную жизнь. Люблю ходить накинув капюшон, не париться, как ты выглядишь. Я за натуральность. Но я уже получаю много писем в соцсетях от молодых людей. Мне это очень приятно, приходит понимание того, что все не зря. Моя профессия подразумевает отдачу, а не приобретение в том смысле, что ты снимаешься для других, а не для себя. Люди признаются, что, посмотрев фильмы со мной, на примере моих героинь, будучи в похожей ситуации, что-то меняли в своей жизни. И мне после такого хочется еще больше отдавать людям.

— Где популярность, там слухи…

— Я понимаю, что многим людям интересно все, что криво, плохо и драматично. Задевает ли меня подобное любопытство? Наверное, я еще не столкнулась с чем-то уж очень оскорбительным или ужасным. Пока у меня только фаны. И зная себя, уверена, что сильно в меня какие-нибудь оскорбления никогда не попадут. У меня есть своя хорошая защита. Я такой человек, который последним будет кого-то осуждать. А люди, которые это делают, просто слабые.

— Как вам удается так хорошо выглядеть?

— Я физически очень активная. Сейчас начала заниматься вьетнамским единоборством нят нам. Всю свою жизнь занималась танцами. Играю в баскетбол, много плаваю. В любом проекте прошу дать мне, а не каскадеру исполнить трюк. Недавно исполнилась мечта всей моей жизни — начала заниматься верховой ездой. Для одних съемок понадобилась небольшая подготовка. Но с первого раза лошадь побежала галопом, вот тогда я попросила поучить меня. Занимаюсь и поныне.