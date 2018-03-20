Татьяна Миткова поддержала участника «Ты супер!»

Виктор прибыл на соревнования из родного Воронежа. Ему 17 лет, из которых три года он серьезно занимается вокалом. Для дебютного выступления юный вокалист выбрал композицию Муслима Магомаева

"Виктор, надо быть очень смелым, я бы даже сказала — дерзким человеком, чтобы исполнить на конкурсе песню из репертуара Муслима Магомаева. Но я хочу тебе напомнить, что Муслим Магомаев был на два года старше тебя, когда он начал своё восхождение на музыкальный олимп. Сейчас другое время — всё мчится и происходит гораздо быстрее. Желаю, чтобы этот конкурс стал первым значительным шагом в твоей творческой карьере", — призналась Миткова.

Подробности этой встречи НТВ покажет в субботу, 24 марта