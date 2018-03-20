5 мыслей, которые помогут оправиться от неудачи

У тебя были неудачи, после которых не хотелось даже вставать с постели и общаться с людьми? Бывает, готовишься к какому-либо событию, выкладываешься по полной, но в самый важный момент все идет не по плану, и ты терпишь сокрушительное поражение. Подобная ситуация выбивает из седла, а многие мужи перестают верить в себя и опускают руки после очередной неудачи. Безусловно, тебе потребуется небольшой перерыв, чтобы привести мысли в порядок, но залеживаться в постели и сидеть дома безвылазно не стоит. Ведь проиграть один бой не значит проиграть войну, помни об этом. Если ты столкнулся с неудачей, потерпел поражение, то ознакомься с этими мыслями, которые вернут веру в себя и собственные силы.

1. Это ценный урок

Горечь поражения не проходит долгие недели и месяцы. Неудачи знакомят нас с грустью, апатией; порой мы чувствуем себя униженными, поэтому всеми силами пытаемся победить и не занять место на скамейке неудачников. Кому сложнее всего смириться с поражением? Чемпионам, которые до этого знали лишь вкус победы и жили в бликах золотых медалей. Но однажды, столкнувшись с поражением, им требуется много времени, чтобы восстановиться физически и ментально. С другой стороны, поражение может стать отличным уроком. Неудачи спускают с небес на землю зазнавшихся снобов, которые не верят в то, что могут проиграть. Также неудачи напоминают о том, что мы всего лишь люди и нам необходимо совершенствовать свои умения и беспрестанно развиваться. Ты будешь работать намного усерднее не только, чтобы победить, но и для того, чтобы больше не познать горечь поражения.

«Успех измеряется тем, насколько высоко вы отскакиваете, когда падаете на дно». Джордж С. Паттон —

2. Будет второй шанс

Если ты продолжишь преследовать свою мечту, то обязательно получишь второй шанс. Трудно принять поражение. Еще труднее начать карабкаться обратно к вершине. Но это неизбежный путь, который придется снова пройти. Помни о том, что у тебя все еще есть как минимум одна попытка, так что не стоит так рано списывать себя со счетов. Ты можешь преуспеть там, где раньше не получалось и зайти, ведь одна неудача не означает, что успех ушел навсегда. Время повзрослеть: неудачи и потери не воля злого рока, а лишь часть жизни

3. Неудачи помогают прогрессировать

Успехи учат, но лучшие учителя — это неудачи. Поражения дают возможность вырасти, поработать над теми аспектами, которые необходимо подтянуть. Если ты спортсмен, то поймешь, на что следует сделать упор. Если работа, то начнешь работать усерднее, займешься повышением квалификации. Потерпев поражение, ты перестанешь недооценивать соперника, не будешь браться за работу в последний момент и к любому испытанию будешь подходить со всей ответственностью. В итоге ты будешь благодарен своим неудачам, ведь без них ты бы не начал прогрессировать и развиваться.

4. «Я должен быть на этом месте» — худшая из возможных мыслей

В таком ключе думают только неудачники, которые любят помахать кулаками после драки. В этот раз ты проиграл, так что прими поражение, а не тешь себя мыслями о том, как хорошо было бы стоять на месте победителя, держать кубок в руках и купаться в лучах славы. Ты хочешь жить в мире грез или встретить реальность, как подобает мужчине? «Я должен был выиграть», «Если бы не обстоятельства, я бы получил повышение» — подобные обороты для слабаков, которые бегут от действительности и боятся посмотреть правде в глаза. Желание избавиться от неприятного осадка понятно, но лучшим способом станет работа над ошибками, а не бегство от реальности.

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5. Ты больше, чем твое поражение

После того, как ты потерпел неудачу в чем-то, куда вложил все свои силы, ты можешь почувствовать себя жалким неудачником, который не может победить в той отрасли, в которой разбирается. Но на самом деле порой мы скорее переоцениваем свои силы и слишком недооцениваем обстоятельства. Если ты проиграл, это не означает, что пора перестать заниматься конкретным делом. Это значит, что стоит поработать над своими навыками, усовершенствовать их. Ранее ты преуспевал в своем ремесле — в этот раз все пошло не по плану. Но это поправимо, ведь осталось самое главное — потенциал.

«Любой, кто никогда не совершал ошибку, никогда не пробовал ничего нового». Альберт Эйнштейн

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