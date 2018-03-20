Ярослав Филатов: «Не ковыряйте детство. Переосмысливайте его»

Точка опоры — колонка Владимира Волошина , создателя Евы.Ру, Доктора.Ру, Мамы.Ру. Врача, хоккеиста, отца и нейробиолога. «Дайте мне точку опоры — и я переверну Землю!» — говорил Архимед. Разговор о личных точках опоры с Ярославом Филатовым

Врач-психиатр. Работал директором службы психологической помощи «Телефон доверия». Основатель первого сервиса «Секс по телефону» в Хабаровске и федерального SMS-сервиса знакомств. Сейчас работает психотерапевтом. Живет в Санкт-Петербурге. «Жизненный опыт — это не сумма ситуаций, в которых мы побывали. Это выводы, которые мы из этого делаем. И то, как мы опираемся на эти выводы в повседневной жизни. Опыт можно переосмысливать хоть ежеминутно. Главное, чтобы он давал твердую опору для действий». 1. — Чему тебя сейчас учит жизнь? — Чтобы жить и получать удовольствие от жизни, не нужно многого. Достаточно небольшого набора простых вещей. Но при этом очень тяжело освободиться от ложного желания связать качество жизни с личными достижениями. За эту точку зрения меня сильно критикует жена. Еще когда мы познакомились, я рассказывал ей, что можно жить и на помойке. То самое — «с милым рай в шалаше». И она меня иногда подзуживает, называя «помоечником»! Но я другое имел в виду: «помойку»нужно иносказательно понимать. Жить можно без излишеств. И очень многое в нашей жизни — излишества! Но они приятные, спору нет. Я никогда не откажусь от роскоши, от благоденствия и «катания как сыр в масле». Но если у меня этого нет, то и страдать не буду. 2. — У тебя проблемы со зрением, какого рода, можешь рассказать? — У меня инвалидность по зрению. Я не просто ношу очки, у меня сильно «ограниченные возможности» видеть мир. При этом для всех окружающих я просто банальный очкарик, коих тысячи и тысячи. Я не афиширую свою инвалидность не из-за этого смысла. Даже одного пикселя хватает для нормальной жизни! Мне официально «прописана» белая трость, мне звонили с избиркома, собирались принести урну для голосования на дом. То есть, я не просто плохо видящий человек. Я — слепой. Безусловно, «слепой» с точки зрения общепринятых норм. Но по факту я хожу по улице самостоятельно, без «палочки», катаюсь на велосипеде и т.д. Конечно, делаю это все осторожно, но без посторонней помощи. 3. — Были ли в твоей жизни ситуации, когда решительность тебя спасла? — Да, конечно. Например, в мелких, житейских ситуациях. В лихие 90-е соседи по подъезду решили сообща поставить кодовый замок. Хоть тогда это было в новинку, но все проголосовали «за», кроме меня. Я один из всего подъезда проголосовал «против», потому что ко мне часто приходили гости, и я понимал, что из-за замка им придется стоять на морозе и ждать неопределенно долго. Сотовых телефонов тогда еще не было. Я пошел против всех и собрал не просто волну критики, а меня чуть не побили. Нравы в Хабаровске простые, без экивоков… Но я повел себя решительно и заявил, что если поставят кодовый замок, то я его сломаю. Сказал, что нужно ставить домофон, потому что иначе люди будут стоять на улице и мерзнуть. А домофона соседи не хотели, его установка по цене была гораздо выше простого кодового замка. В итоге замок установили, и я его сломал. И не тайком, а в открытую. И рассказал, что это сделал я. И соседи поняли, что я упертый товарищ. История закончилась тем, что через некоторое время установили домофон. И все остались довольны. Но это мелкая, житейская решительность. Гораздо серьезнее была моя ситуация со зрением. После травмы оно стало стремительно ухудшаться, и все местные медицинские светила поставили на мне крест. Говорили: ничего больше поделать не можем. Дальше только Москва… А после Москвы что? Бог?! В Москве круг замкнулся, но я продолжал поиски выхода из ситуации. И в результате оказался в Сингапуре. В Сингапур уехал с поводырем и белой палочкой. А когда вернулся — мог водить машину! Но я прошел все «круги медицинского ада», когда все бессильно разводят руками и говорят, что перспектив никаких нет. Но я верил, перспектива найдется и продолжал искать выход. Я не хотел жить с поводырем. — Каков результат твоей решительности? Ведь сейчас у тебя все равно зрение плохое. Ты официально признана инвалидом. Да, это так. Но я и не с поводырем! Я передвигаюсь самостоятельно — хожу на работу, катаюсь на велосипеде, встречаюсь с людьми. Я самостоятельно читаю и работаю с компьютером и смартфоном. Я веду полноценную жизнь зрячего человека. Просто у меня любовь к большим буквам и крупному шрифту! Ну да, машину сам не вожу. К этому меня привела решительность в борьбе с общепринятым мнением. И это не мелкое противостояние с соседями по подъезду. Я был один против всей российской медицины. Моя решительность имела смысл. Я не хочу быть инвалидом! И я де факто не инвалид. Хотя юридически — да, официальный калека.

4. — Любовь — это абстрактное понятие? Или на любовь можно опереться? — В моей жизни есть четкое подтверждение тому, что на любовь можно опереться. Вот представь, я знакомлюсь со своей будущей женой. Она не просто девочка с соседнего двора, она «Мисс Хабаровск 2003», то есть признанная «первая красавица на деревне». И так получается, что мы любим друг друга. И мы живем несколько лет вместе, и внезапно я начинаю слепнуть и становлюсь инвалидом. — Да, очень живо представляю эту ситуацию. Сам подобное переживал — во время учебы в мединституте переболел корью и перенес временное осложнение, острый кератит. Я два дня был полуслепым. Ужасное состояние, и самое страшное — назойливые мысли: «А вдруг это теперь навсегда»? Врагу не пожелаешь… — Да. И мне все врачи говорят: «Это навсегда». А жене повторяют: «Его судьба — это четыре стены, вот что ждет тебя с твоим мужем, а ты молодая, красивая!» Не знаю, как бы лично я поступил в ситуации, если бы моя жена стала инвалидом. Я реалист и понимал, что будет делать в такой ситуации нормальная женщина. А моя жена поступила как любящая женщина. Она осталась со мной. Выбор не самый лучший. Почему она его сделала? Сама Ксения говорит, что сделала так из любви. Потому что я не миллионер, не принц и так далее. Я простой обыватель. Любовь помогла ей сделать свой выбор. — Хм. Получается, что любовь помогает человеку сделать правильный выбор? — Да. — Ты рассказал о любви жены к тебе. А теперь расскажи о своей любви, как она тебе помогла и в чем? — Могу только об этом рассказать. Для меня это пример того, как любовь другого человека оказала неоспоримое влияние на ситуацию. Потому что, когда по прошествии лет я справился с недугом, и мрачные пророчества не сбылись… Получается, она оказалась права! Она сделала единственно правильный выбор! 5. — Самый яркий пример — чему тебя научила дружба? — Дружба может кончиться. В этом её кристальная суть. Она прямо сейчас может закончиться, и что ты будешь делать дальше? — То есть, дружба — это не абсолютная ценность, которая незаменима? Она может взять и рухнуть? — Да, может. И важно, что ты потом с этим делаешь. Спасаешь её или что-то другое предпринимаешь. Был у меня друг, мы работали вместе и просто дружили. А потом схлестнулись, возник конфликт. И в этом конфликте я повел себя по-свински, лицемерно, меркантильно. И дружбе пришел конец. Я ни капли не жалею о случившемся. Но меня это научило тому, каким я оказывается могу быть. И я с тех пор так себя никогда не веду. Прошлое не вернешь, разбитую чашку не склеишь. Но это дало мне понимание того, какой я есть! И я теперь гораздо бережнее отношусь к связям, которые у меня складываются с людьми. С мужчинами, с женщинами, с друзьями. Этот случай научил меня беречь дружбу, ценить отношения. 6. — Расскажи о своих привычках — Знаешь, такое ощущение, что у меня совсем нет привычек. У меня есть обязанности: кота вычесать, в магазин сходить… Была вредная привычка — курил пачку сигарет в день — потом бросил. А полезные привычки… Люблю за собою мыть тарелку после еды! Не оставлять ее в раковине. — Ты только свою тарелку моешь? (смеется) — Да, да! Чтобы меня никто не смог упрекнуть! У меня есть привычка, когда тяжело, чуть-чуть потерпеть. Это важный принцип: любой дискомфорт должен быть поводом для тренировки. Если тяжело нести сумку, стараюсь пронести её чуть подольше, выйти на улицу в чуть более темное время и т.п. — Ты говоришь о сознательных принципах, а привычка — это то, что ты делаешь автоматически. Или для тебя привычка = принцип? — Наверное. И если говорить о принципах, то принципов у меня много. Самые главные: довольствоваться тем, что есть. У меня и моей семьи не лучшее материальное положение, но от голода никто не загибается. И я воодушевленно рассказываю, что, с точки зрения первобытного общества, мы живем в раю! Не нужно бегать за мамонтом и кропотливо искать ягодки. Наша обычная еда, с точки зрения первобытного человека, — нежнейшие деликатесы! А ведь генетически мы с первобытными людьми абсолютно идентичны. И я постоянно продвигаю тезис, что холить и лелеять нужно не относительную ценность чего-либо, а абсолютную. С точки зрения базового выживания. — Очень полезный принцип. Он позволяет не бегать каждый год за новой моделью айфона. — По сути я и не бегаю. Вообще удивительно, что фирма искусственно делает старую модель непригодной. У меня Макбук 2009 года нормально работает. Ему почти 10 лет, и я им очень доволен. Это привычка довольствоваться малым. Еще привычка. Когда меня спрашивают:«Сколько времени», я отвечаю: «Вы успеете!» Это привычка воспринимать любую ситуацию как очередную, а не как последнюю. Как будто за этой ситуацией ничего нет. Конечно, если меня ставят к стенке расстреливать — то это серьезный вызов. Но когда кто-то куда-то не пришел или меня проигнорировал, обманул или обидел — это не последняя ситуация в жизни! Это проходной момент. Такая привычка останавливает от резких, необдуманных, эмоциональных решений. Предохраняет от экстремизма! Немытая посуда на столе — это просто немытая посуда на столе. Не признак того, что семья скатилась в свинарник, вовсе нет. Ну, так получилось сегодня.

7. — Что тебя заставляет шевелиться, что тебя ведет по жизни? — Как ни странно, голод. Если бы гражданам выдавали в магазине паёк, из основных продуктов питания… Как я в свое время выяснил, для полноценного питания нужна овсянка и сыр, этого достаточно. — Щи да каша — пища наша! — Да, и если бы я был сытый и не нужно было искать деньги на еду, так это огромный вопрос — двигало ли что-нибудь мною! Конечно, я себя утешаю, что мною двигают светлые идеи… Все еще надеюсь, что мои работы помогут совершить прорыв в области физиологии мозга. Но, по большому счету, мною движет голод. — Если человек будет сыт, то он будет неподвижен? — Я точно уверен в том, что 98 процентов людей, оказавшихся в состоянии коммунизма, будут банально вести растительный образ жизни — жрать, спать, заниматься сексом и плевать в потолок. Никто не будет заниматься творчеством. — Это уже сейчас происходит. Львиная доля потребляемого медиаконтента — чисто развлекательная. Сплошной энтертаймент. Шекспир говорил, что весь мир — театр. Сейчас весь мир — сплошной цирк! Это показатель того, что люди сыты. — Мне иногда немного завидно, что люди сыты, а я — нет! — Ты утрируешь, конечно! — Ну да, конечно, не голодаю. — Хорошо. Государство выдало тебе паек, до самой смерти. И ты что, сядешь перед телевизором смотреть бесконечные сериалы? — Остается надежда, что мною будет двигать тяга к импровизации. Например, у меня есть кулинарное хобби. Хотя, я боюсь, что это все псевдоэстетика. Какая разница, как съесть помидорку — красиво порезанную или так просто… — Разговор за эстетику всегда субъективен. Кому-то кич нравится, кому-то ар-нуво. — Да, чем больше денег — тем больше тянет в кич. Транжирить деньги на искусство, на понты — самое верное дело. Но когда количество денег и здоровья уменьшается, то и число способов траты денег становится меньше. Но жизнь от этого не стала хуже! Жизнь от этого стала проще! И во многом я деградировал до простого состояния из-за лени. Денег меньше, паек есть — шевелиться незачем. А когда паек заканчивается, появляется необходимость в движении. — Парадокс! Понты — двигатель прогресса! Они требуют шевелиться и зарабатывать. Понтоваться — это хорошо? — Для производителей и продавцов понтов — да, замечательно. Новый айфон каждый год! Экономисты, наверное, лучше знают. Но я могу твердо сказать за себя — я иду по пути наименьшего сопротивления. Прилагаю ровно столько усилий, чтобы прожить. Но свою посредственность я подогреваю тем, что у меня есть амбиция облагодетельствовать человечество! И амбиции мои глобальные! 8. — Как правильно воспитывать детей? Я сам отец, но постоянно возникают сомнения, правильно ли я поступаю с детьми, возникают споры с супругой по поводу правильности подходов. Что делать? — Часто слышу от друзей: «Ах, я вчера лупил своего ребенка!» И в этом чаще слышится не вопрос, правильно ли я поступил, а, скорее, что люди скажут? Мы отвечаем за адекватную социальную адаптацию ребенка. — Непонятно. Поясни проще. — Когда меня обвиняют в перегибах воспитания, а я и луплю, и устраняюсь, и демонстрирую все то, что порицается, ответ на претензии таков: в любом случае я отвечаю за ребенка. Мои поступки всегда ситуативны, но мне важно не принудить ребенка к повиновению здесь и сейчас. Мне важно понять, каким ребенок вырастет годам к 18-20. — Я правильно понимаю, что себя можно не сдерживать? — Важно ограничиться тем, что твердо сказать себе: «Я родитель, я своего ребенка люблю». Все остальное должно плясать от этой печки. Из любви я сегодня не буду проверять у ребенка домашку и вообще неделю не подойду к нему с проверкой домашнего задания. Чтобы он понял, что такое не делать домашку, когда к этому не принуждают родители. А завтра из любви я возьму розги и преподнесу урок родительской любви. Чтобы потом никогда к этому не возвращаться, мне это и самому неприятно. Я часто говорю своему сыну — не путай хорошее отношение и слабость. Это важно. Я стараюсь делать так, чтобы это было хорошее отношение. А оно может быть требовательным, может быть настойчивым, может быть достаточно жестким. Но это хорошее отношение, а не слабость. И даже когда я в тактических целях отстраняюсь от воспитания. Этот день воспитания — не последний день. Воспитывать нужно и себя тоже. Правильное воспитание — это некий симфонический танец с ребенком. Нет никаких точных правил, скорее, самые общие принципы. Любовь и внимательность, что ли… — Воспитание — это вечный творческий процесс? — Да, это активный творческий процесс. Ни в одном учебнике не написано, как именно будет вести себя сегодня мой ребенок. — Шаблонов не существует. — Да, каждая ситуация уникальна. — Сам постоянно вижу — с детьми можно о чем-то договориться, а потом бах! И договоренности вдруг перестают работать, и непонятно, почему так происходит. Видимо потому, что ребенок изменился, ты изменился, ситуация изменилась. И приходится мучительно искать новую конфигурацию, а это утомительно. Опять мучительно искать новые точки опоры, а это лениво! Получается, ключевое в воспитании детей — это побороть собственную лень. — Да, конечной истины нет, её нужно постоянно придумывать. Все течет, все изменяется. Ребенок растет, и все старые принципы перестают работать. Нужно придумывать новые. 9. — Нужно ли воспитывать близких, и кто эти близкие люди? Нас не только дети окружают. — Да. По определению — близкие люди это те, с которыми я живу. У меня есть много кровных родственников, с которыми я не живу вместе. И я их не могу воспитывать в силу дистанцированности. Близких нужно воспитывать. Дурацкое определение, что людей нужно воспринимать такими, как они есть. Это контрпродуктивно — не пытаться изменить человека к лучшему. Значит, ты готов мириться в человеке с тем, что считаешь плохим. А это разве любовь? — Но если «ты считаешь», то это твое субъективное мнение. А если ты заблуждаешься? — Могу заблуждаться. Но человек не шкаф, который стоит не по фэн-шую и который нужно передвинуть! Человек — живое существо, и он всегда может возразить, возникает беседа, дискуссия. Нужно иметь способности эту беседу сохранять в конструктивном русле и доносить свою мысль до человека. Выслушивать его доводы или видеть, что он непоколебим в своей позиции. И тогда нужно решать, что лично тебе делать в такой ситуации, если компромисс невозможен. Я занимаю активную позицию. Всегда вмешиваюсь в жизнь близких. Но этот процесс не односторонний! И близкие вмешиваются в мою жизнь. Я им позволяю это делать, но прошу всегда аргументировать позицию. Я открыт к доводам и возражениям и в состоянии их принимать или отвергать. — Медиа все чаще транслируют точку зрения, что каждый человек уникален, его нужно всегда воспринимать толерантно и с пониманием. — Да. Но до тех пор, пока меня это не бесит! — Вольтеру приписывают высказывание: «Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить». Ты об этом? — Каждый человек имеет право говорить! Мне сказали, и я могу в ответ говорить тоже. Результат будет всегда. Но не все могут что-либо сказать. Иногда слов не хватает, иногда просто непонятно, что говорить. — Хорошая мысля приходит опосля! Любимая поговорка моего дедушки. — Да. Кто-то более категоричен, кто-то более осторожен. Кто-то манипулятивен. Кто-то настолько тревожен, что ничего сказать не может, а просто придирается и насаждает дурацкие правила. — Типа мыть посуду и выносить мусор! — Проблемы коммуникации с близкими — это всегда вопрос «притирки». Кто-то может пойти навстречу в чем-то, кто-то нет. Это вопросы взаимодействия и взаимных уступок или непримиримости. — Иногда хочется махнуть на все рукой и послать всех лесом. — Количество всегда переходит в качество. Важно не то, как развивается ситуация. Важно, какие мы делаем выводы. Прошлого не вернуть, но его можно «крутить в голове» и делать выводы. Воспитание и близких, и детей — это процесс творческий. И нужно иметь решимость воспитывать других. Но нужно быть готовым к тому, что они в ответ воспитают тебя! Последствия взаимодействия могут быть разными. — Мне вообще нравится концепция взаимодействия. Оно может быть разнообразным и многофакторным. Но важно то, что взаимодействие есть всегда. Не трансляция своего мнения и не навязывание. Взаимодействие индивидуально и не шаблонно. Да, существуют общие принципы, но есть уникальные детали, способные изменить всю картину. Нельзя всех грести под одну гребенку! — Да, никаких шаблонов. Все люди разные, даже один и тот же человек в разные исторические периоды — разный. — Миф о Прокрустовом ложе вспоминается. Он как раз о том, что «всех под одну гребенку». Если всех пытаться втиснуть в единый стандарт — всем будет плохо, всем! — Не нужно становиться заложником своих слов — это тоже важный момент. — А как же быть с дисциплиной в коллективе? Семья — это тоже коллектив, а без дисциплины в коллективе никак. Будет вечная басня Крылова «Лебедь, рак и щука». Допустим, принято решение собраться и пойти в кино. И тут выясняется, что супруга долго красится, дети тупят в смартфоны, ты сам на чем-то залип. И ладно опоздать в кино. Можно опоздать и на самолет! — Так и постигается истинность цели! Если мне лично надо, чтобы все сходили в кино, то все пойдут в кино. Будут выключены смартфоны, поставлены ультиматумы, и в кино все придут вовремя. Если окажется, что кому-то надо в кино, а мне лично не надо, то реализуется сценарий опоздания в кинотеатр. То, насколько цель достигнута, демонстрирует актуальность этой цели. Если мне лично важно, что семья должна сходить на мероприятие всем составом, то так оно и будет. Или коллектив выйдет на корпоратив, или преодолеет производственный рубеж! 10. — Как правильно стареть? Никто не молодеет. Что делать с этим? — Скажу как врач. Стареть — не значит умирать. Нынешние темпы развития цивилизации четко показывают, что срок нашей жизни удлиняется. Вполне возможно, что наше поколение сможет с помощью технологий, ступенчато увеличивать срок жизни. Это не то чтобы фактическое бессмертие, это практическое долголетие. Правильным будет поставить вопрос так: «Как стареть долго?» Ответ очевиден. Вести более здоровый образ жизни, приумножать и сохранять все, что природа дала. Я не курю, не бухаю, стараюсь поддерживать тело спортом. Стараюсь мыслить здраво. Все нацелено на то, чтобы прожить чуть дольше, чем отвела мне природа. Ведь есть еще медицина, которая помогает. Правильно стареть — это стареть долго. Все прочее из этого проистекает. И отношения с родными, и образ жизни будут более гармоничными. Менее авантюрными будут отношения, более взвешенными. — Спасибо! Очень много пищи для размышлений — на новый лад меня перенастроили. Более мирный, что ли, более конструктивный. — Спасибо, что дали мне возможность рассказать о моих опорных точках. В чем я нахожу опору. И с большим нетерпением жду и буду читать мнение других ваших визави. Постараюсь почерпнуть новые зерна истины. И добавлю как рекомендацию: не ковыряйте детство. Переосмысливайте его. Мир динамичен, а мозг пластичен. — Лиха беда начало! — Благодарю!