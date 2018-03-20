Что и зачем надо сделать в День весеннего равноденствия

Тебе не показалось, что солнце сегодня светит как-то по-особенному? Оно делает это не просто так, а потому что 20 марта — День весеннего равноденствия.

Теперь все будет по другому — начинается весна не только календарная, но и астрономическая (а когда придет время весны настоящей — пока неизвестно).

И хотя фактически равноденствия не будет (день чуть-чуть длиннее), мы не будем придираться. Лучше вспомним о том, что это настоящий праздник.

Наши предки отмечали его с размахом, а чем мы хуже? На тот случай, если ты не подготовился к этому важному событию как следует, Playboy составил для тебя подробную инструкцию действий в этот день.

Наведи порядок вокруг себя

Теоретически дома должно быть чисто всегда. Но как-то так исторически сложилось, что разные народы, не сговариваясь, решили посвятить несколько дней в году обязательной уборке. В их числе и День весеннего равноденствия.

Руководство к действию: примерь на себя роль Ревизорро. Наберись смелости и загляни в те места, которые обычно избегаешь. Если ты морально не готов проводить генеральную уборку, то хотя бы подбери то, что лежит не на своих местах, вымой посуду и проветри комнаты. Не забудь похвалить себя за подвиг!

2. Приведи в порядок себя

После того как в доме воцарился порядок, принято заниматься и собой. Считается, что ванные процедуры в этот особенный день смывают с тебя не только грязь, но и весь негатив.

Руководство к действию: мы помним, что сегодня только вторник, но чего не сделаешь ради праздника! Если тебе совсем не хочется идти во внеурочный день в ванну, то прихвати с собой компанию (женщину, собаку, резиновую уточку, кораблик — нужное подчеркнуть). Еще можешь прибегнуть к ухищрениям, о которых мы уже рассказывали.

3. Выгони из головы тараканов

День весеннего равноденствия — самое подходящее время избавиться от негатива, обид и злости. А то как же — вокруг чисто, ты вкусно пахнешь, а внутри — бардак? Непорядок!

Руководство к действию: психологи советуют переносить свои недовольства на бумагу и физически избавляться от них — рвать, сжигать (помня о технике пожарной безопасности) или выкидывать. Так ты мысленно отделишь их от себя и наглядно убедишься в их ликвидации. Сразу расхочется крушить и ломать.

4. Погадай

Разумеется, не на суженого. На погоду. Если ты хочешь более надежной информации, чем та, которую дают метеослужбы, то 20 марта обрати на погоду особое внимание.

Руководство к действию: заводить, как в детстве, дневник наблюдений не нужно, просто запомни — холодно в этот день, значит, будет подмораживать и следующие 40 дней. Не постоянно, конечно, но периодически.

5. Составь планы на будущее и загадай желание

Еще не все успели выполнить свои новогодние обещания, а уже настало время для нового списка. Многие народы считают весеннее равноденствие мистическим днем. Верить или нет — решать тебе, но на всякий пожарный мы все-таки советуем загадать желание.

Руководство к действию: попробуй на этот раз побыть для разнообразия скромным реалистом и поставь перед собой легко достижимые цели. Ты еще обязательно успеешь спасти мир, а пока придумай для себя несколько пунктов, которые точно-точно выполнишь до конца весны. Сбросить пару (а не 20) килограммов, побывать в новом месте (хотя бы в чебуречной через дорогу) и прочитать какую-нибудь интересную книгу. Вот увидишь — справившись с маленькими планами, ты вдруг найдешь в себе силы и на большие!