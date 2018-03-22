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Беременная Хлои Кардашьян снялась в откровенной фотосессии
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Беременная Хлои Кардашьян снялась в откровенной фотосессии 

Letidor.ru 22 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Хлои Кардашьян, 33-летняя светская дива, модель, бизнесвумен, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» уже в ближайшем будущем в первый раз станет мамой. В преддверии этого события звезда решила порадовать многочисленных поклонников свежими фотографиями — и показала несколько довольно откровенных кадров.
На одном из снимков будущая мама предстала в нижнем белье и пеньюаре.
Публикация от Khloé (@khloekardashian) 21 Мар 2018 в 6:01 PDT  Для другой фотографии — и вовсе снялась топлес.
Публикация от Khloé (@khloekardashian) 20 Мар 2018 в 7:20 PDT  Поклонники Хлои Кардашьян остались в восторге — и буквально осыпали звезду комплиментами: «Такая красивая, что можно расплакаться!», «Я так за тебя счастлива, ты так долго об этом мечтала!», «Шикарная! Очень красивое фото», «Прекрасная! Беременность вам к лицу», «Даже дыхание замирает… Ты будешь потрясающей мамой», — комментируют подписчики сестры Ким Кардашьян.
Напомним, в 2009 году Хлои Кардашьян вышла замуж за баскетболиста Ламара Одома. В декабре 2013-го начался бракоразводный процесс, который был официально завершен в декабре 2016 года.
С сентября 2016-го сестра Ким Кардашьян встречается с баскетболистом Тристаном Томпсоном. В сентябре 2017 года зарубежные СМИ сообщили, что влюбленные ожидают первенца. Не так давно звездная пара устроила шикарный праздник в честь будущего малыша.
Публикация от Khloé (@khloekardashian) 12 Мар 2018 в 4:39 PDT  Фото: Instagram @khloekardashian
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