Люди, обладающие уникальными свойствами

Мы привыкли считать, что у всех людей организмы устроены примерно одинаково — ну, с небольшими вариациями. Однако есть индивиды, обладающие различными физиологическими аномалиями. Иногда те идут во благо человеку, но чаще приносят серьезные проблемы. 1. Вим Хоф — человек, который не чувствует холода

51-летний датчанин Вим Хоф может часами сидеть раздетым в морозильной камере. Ему приходилось плавать в ледяных водах Арктики и в одних шортах подниматься на Монблан. В отличие от большей части населения планеты Вим Хоф нисколько не страдает от холода: напротив, он способен чувствовать себя хорошо, только если температура ниже нуля по Цельсию. Даже очень сильные морозы не вызывают у него дискомфорта. Пока врачи и ученые не могут разгадать феномен Хофа. 2. Мистер Перри — человек без жира

Англичанин мистер Перри страдает редкой патологией под названием липодистрофия. У него полностью отсутствует подкожный жир. В детстве Перри страдал ожирением, но в 12 лет вдруг за одну ночь резко похудел и больше никогда не набирал вес. Плюсом является то, что этот человек может есть все, что захочет, любую жирную пищу и десерты, и не поправиться ни на грамм. Дело в том, что жир у него в организме мгновенно сгорает. Однако выглядит англичанин при этом как дистрофик и отнюдь не ощущает себя здоровым. К тому же, он лишен естественной защиты, которую дает жировая прослойка. 3. Ретт Ламб — мальчик, который не спит

4. Эшли Моррис — девушка, которая боится воды Ретту Ламбу около 12 лет. С самого рождения он не мог спать. Дело в том, что малыш страдал синдромом Киари: у него был деформирован отдел мозга, отвечающий за сон. Сначала здоровье Ретта внешне не внушало опасений, но с возрастом у него стала проявляться повышенная раздражительность и даже агрессивность. В результате, когда мальчик подрос, ему провели сложную нейрохирургическую операцию. Сейчас Ретт спит как все обычные люди.

Эшли Моррис из Мельбурна никогда не моется в ванне и не принимает душ. Дело вовсе не в том, что она — грязнуля, не желающая соблюдать правила гигиены. Просто если на кожу девушки попадает хотя бы капля воды, у нее сразу же выступает сыпь. Эшли страдает водной крапивницей — аллергией на воду. Таких случаев в мире зафиксировано всего несколько. 5. Дебби Берд — женщина, которая боится радиоволн

Англичанка Дебби Берд старается держаться подальше от радиоприемников, мобильных телефонов, микроволновых печей и даже компьютеров с беспроводным Интернетом. Дело в том, что несчастная страдает сильнейшей аллергией на высокочастотное излучение и радиоволны. При соприкосновении с источниками этих излучений у нее сразу же выступает зудящая крупная сыпь по всему телу и начинаются отеки лица и век. 6. Натали Купер — девушка «Тик-Так»

Организм 20-летней Натали Купер с некоторых пор не способен переваривать практически никакой пищи. Единственным исключением является драже «Тик-Так», которое обычно употребляют для свежести дыхания. Его Натали ест без ущерба для пищеварения. Правда, чтобы не испытывать голода, ей приходится съедать около 900 драже в день. 7. Крис Сэндс — человек, который постоянно икает

Музыкант Крис Сэндс из Линкольна начал беспрерывно икать более 20 лет назад. И с тех пор не прекращает икать ни на минуту. Икота мучает его даже во время сна. Никакие средства, а их было испробовано немало, Крису не помогают, даже йога и гипноз. 8. Кэй Андервуд — рекордсменка по обморокам

Молодая англичанка Кэй Андервуд теряет сознание при любой сильной эмоции, будь это страх, смех или гнев. Иногда она падает в обморок по 40 раз в сутки. Понятно, что такое положение вещей доставляет самой девушке и окружающим ее людям огромные неудобства. 9. Сара Кармен — королева оргазмов

Считается, что у большинства женщин проблема с тем, чтобы испытывать оргазм. Но 27-летняя британка Сара Кармен к ним не относится. Она постоянно находится в состоянии полового возбуждения и при любой вибрации или движении может ощутить оргазм. Например, она непроизвольно оргазмирует во время поездок общественным транспортом или прогулок на велосипеде. Сара подсчитала, что способна испытывать до 200 оргазмов в день. Однако в итоге девушка скорее страдает от своей особенности, чем получает удовольствие. 10. М. — женщина с абсолютной памятью

Полного имени М. и ее биографических данных никто не знает, так как эта женщина сотрудничает со спецслужбами. Известно, что ей около 40 лет. М. обладает уникальной способностью, позволяющей ей вспоминать и описывать любые события, происходившие на протяжении последних 30 с лишним лет. Например, если вы спросите ее, какие прохожие попались ей на улице 1 октября 1987 года по пути в магазин, как они выглядели, во что были одеты, а также автомобили каких марок ехали навстречу и какие у них были номера, она тут же даст вам исчерпывающий ответ. М. запоминает полученную когда-либо информацию на все 100%, причем не прилагая к этому никаких особых усилий.