Почему Ивана Грозного назвали «москалем»

Впервые москалями жители Речи Посполитой стали называть воинов Русского царства во время Ливонской войне. Так, польский король Сигизмунд в своем письме английской королеве Елизавете I в 1569 году именует «Москалем» Ивана Грозного . [С-BLOCK]

В середине XVII века «москалями» в Речи Посполитой стали называть всех, состоявших на службе у Московского государства (независимо от национальной принадлежности).

Негативный оттенок прозвище получило не сразу. Во время русско-польской войны войска царя Алексея Михайловича жили не в казармах и лагерях, а в хатах коренных жителей, которые их кормили. Сыт или голоден будет солдат (москаль) зависело от его умения «договорится» с хозяевами дома о харчах. Кроме того, русские солдаты были неравнодушны к местным девушкам. Однако отношения длились только, пока москали были гостями селения. И когда служебный долг звал солдата в другие земли, отношения с местными девушками забывались. Тогда появился глагол «москалить» — мошенничать, мухлевать. [С-BLOCK]

Украинское (и белорусское) население называло москалями всех солдат, служивших Российской империи, не зависимо от их национальности. Другая версия. Со времен образования Московии, таким словом называли людей данной территории (Москва — москваль). По истечению некоторого времени буква в перестала употребляться, в результате чего появилось слово «москаль». В словаре Бориса Гринченка (1908 г) есть такая расшифровка слова «москаль» — сорт льна, великоросс, солдат, сорт чеснока.