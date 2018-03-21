«Белая книга». Первый работающий текст о том, как меняться

«Белая книга» Виктора Васильева — уникальное явление, которое определенно стоит того, чтобы с ним познакомиться поближе. Этот культовый текст, название которого можно встретить в большинстве популярных списков а-ля «то, что должен прочитать каждый», теперь впервые издается в виде книги.

Это необычное явление, которое можно отнести и к эзотерической, и к психологической, и к философской литературе. Эта книга не учит жить, но помогает отыскать свой «внутренний компас», а также найти силы для движения в верном направлении. Люди, переживающие кризис, смогут найти в ней способы для его преодоления, а те, кто считает себя успешными и удовлетворенными жизнью, — смогут разобраться в себе и достичь новых, еще более значительных успехов.

Портал Москва 24 публикует фрагмент книги, выход которой запланирован на конец марта.

Эмоции Жизнь направляется не логикой, а эмоциями. Сергей Капица

Эмоции, как и многие другие психические явления, пока слабо изучены и понимаются разными авторами по-разному, и я тут вовсе не исключение. Причина этому в том, что изучать эмоции нагляднее всего при хирургических удалениях или поражениях мозговых участков, но тут мешают этические соображения и отношение общества к вивисекции людей. Однако не волнуйся — наша техподдержка уже работает над этим вопросом.

Многие ученые видят мозг не как какую-то субстанцию в голове, а как осьминога — головоногого моллюска, раскидавшего свои конечности по всему телу. А все потому, что Сознание и тело есть одна система, и тело играет главную роль в механизме эмоций. Ведь любую эмоцию мы, так или иначе, выдаем мимикой, жестами и, частично, остальным телом.

Доказать это легко — представь себе человека. Счастливого.

Посмотри, что с его телом. С плечами, с руками, с лицом.

А теперь представь его же, но несчастного. Как это выражено внешне?

Я уверен, что ты легко его представил и сделал выводы, поэтому сейчас мы проведем более интересный второй эксперимент:

Постарайся внешне стать максимально похожим на счастливого человека.

Растяни улыбку от уха до уха, подними голову, расправь плечи, выпрями спину и так далее по списку — все мы знаем, как выглядит счастливый человек.

Буквально сразу ты заметишь, что стал куда более веселым, чем был. Продолжай это делать минуту или две, а еще лучше — продолжай читать книгу именно в этом настроении.

И вообще, впоследствии, вспоминая о моей книге, делай это упражнение.

Когда ты дочитаешь книгу и сделаешь все написанное, ты станешь счастливым — легко, просто и быстро. Я гарантирую.

Наш эксперимент говорит о том, что каждому положению тела соответствует определенный эмоциональный фон, а очень многие психологические проблемы проявляются постоянным напряжением в теле. Например, Конрад Лоренц, лауреат Нобелевской премии, сделал ряд открытий именно потому, что сознательно имитировал движения изучаемых животных. А Вильгельм Райх, один из основоположников европейского психоанализа, обнаружил, что ему становится очень просто понимать состояние пациентов, если он повторяет привычные для них жесты и позы.

Итог:

Эмоция — это выраженное через тело отношение к происходящей ситуации.

Когда тебе хорошо — это выражается в теле, когда наоборот — тоже. Когда другой человек хочет сделать тебе хорошо — он очень легко может сделать это при помощи твоего тела. Когда хочет сделать наоборот — тоже.

Когда что-то вдруг напоминает тебе о приятных событиях — твое тело тут же откликается на это. И когда ты планируешь какую-либо деятельность — ты тоже что-то чувствуешь по отношению к ней, это важно.

Таким образом эмоции будут участвовать в процессах обучения и накопления опыта.

Положительные эмоции приучат к полезным навыкам и действиям, а отрицательные заставят уклоняться от вредных факторов.

И происходить это будет именно за счет ощущений в твоем теле.

Выводы:

1) Эмоция — это выраженное через тело отношение к происходящей ситуации.

2) Когда тебе хорошо — тебе хорошо потому, что твоему телу хорошо. И наоборот.

Контрольные вопросы:

1) Почему парализованные люди могут испытывать эмоции? (подсказка — почему я могу представить себе автомобиль, хотя я его сейчас не вижу?)

2) Что нужно сделать с твоим телом, чтобы тебе стало хорошо? Пойди и сделай это.

Память Опыт не значит ровно ничего. Можно тридцать пять лет делать одно и то же, и делать это плохо. Курт Тухольский

Все это очень хорошо — скажешь ты — но причем тут животные, память и мотивация? Все просто. В данный момент ты что-то видишь (например, этот текст), слышишь и даже чувствуешь. Будь добр — вспомни, что ты делал вчера. Вспомни, что ты видел и слышал. Помнишь, какое положение было у твоего тела, что ты чувствовал? Было ли тебе хорошо или как-то по-другому?

Скорее всего, ты легко вспомнил хоть одно событие вчерашнего дня, притом вспомнил во всех подробностях: что ты видел, слышал и чувствовал, а также вспомнил свою позу и настроение на тот момент. О том, что ты смог вспомнить даже свои мысли, мы поговорим позднее, а сейчас вернемся к ощущениям.

Животные тоже видят, слышат и чувствуют — а заодно запоминают. Предположим, пришла кошка в подъезд и обнаружила там немного еды. Естественно, она покушает, после чего уляжется возле батареи. Хорошо ли ей? Очень. Почему она так решила, что ей хорошо? Потому что сытая, целая и в безопасности. Таким образом, в памяти у нее откладывается «слепок» того, что она видит, слышит, чувствует, а заодно ее эмоции по этому поводу.

Если же у помойки рядом с подъездом ее однажды распинали — она чувствовала боль, то она запомнит, что у помойки она чувствовала боль. Логично. А теперь самое интересное.

Знаешь, иногда бывает так, что ты встречаешь какой-то запах, и он тут же возвращает к жизни очень много воспоминаний и даже ощущений. Этот механизм столь силен, что иногда ты можешь ещё долгое время думать о том событии, где чувствовал этот аромат.

Однако так происходит не только с запахами. Если наша кошка будет гулять и внезапно увидит помойку, то в ее памяти тут же всплывут предыдущие картины и ее всю передернет от вида этой помойки, в результате чего она туда не пойдет. А если в разговоре с человеком ты заденешь болезненную для него тему, то с ним произойдет то же самое, после чего он постарается максимально быстро перевести разговор в другое русло. Вообще, хоть я никогда не был кошкой, но я уверен, что ее реакция будет условно-рефлекторной и полностью бессознательной, потому что у нее попросту нет деталей, которые позволили бы ей сознательную реакцию. Также дело обстоит и с всплыванием в памяти — у нее нет воображения и памяти негде всплывать — она просто живет, присутствуя здесь и сейчас, а всю работу за нее делает хорошометр.

В любом случае, ее передернет и к помойке она не пойдет. Поговорим же о хорошем — стоит нашей кошке только увидеть подъезд, в котором ей было хорошо, как она в него пойдет, потому что ей там было хорошо. Скажи, ты уже представил, как она будет выглядеть в этот момент? Мне кажется, что у нее будут торчать вверх ушки, она будет шевелить кончиком хвоста и вообще всем своим видом выражать, что сейчас ей будет хорошо — прямо как люди.

Включи, например, телевизор и дождись рекламы — как выглядит человек, ремонтирующий холодильники? Точно так же, как должен выглядеть ты, когда выполняешь упражнение из раздела про эмоции. Это я к тому, что в моменты, напоминающие кошке о прошлом, ее тело будет соответствующим образом изменяться, после чего она будет избегать или стремиться к тому, чтобы повторить этот опыт. То есть, увидев подъезд, она воспрянет и поспешит в него, увидев же помойку, она тотчас поникнет, и, насторожившись, пойдет в другое место.

Как обстояли дела у клетки? Она встречала соль и уплывала от нее, а стоило ей почувствовать тепло — плыла в ту сторону. Кошка тоже убегает оттуда, где ей плохо, и прибегает туда, где ей хорошо — когда есть безусловный, жизненно-важный раздражитель.

Однако теперь она избегает помойки даже тогда, когда ее не бьют — а все потому, что у нее теперь есть эмоции и память. То есть в тот момент, когда она видит помойку, она с помощью своего второго контура делает себе неприятно и поэтому избегает этого места.

Метафорически говоря, она с собой носит шило и, когда видит те места, в которые ей ходить не стоит — берет себя и колет этим шилом. Только предметы ей для этого не нужны — она умеет делать себе неприятно с помощью манипуляций своим телом, не делая для этого внешних движений.

Также и люди — например, ты легко можешь представить себе напряженного человека. Заметь, что эмоции в литературе принято описывать именно через состояние тела:

"Не воспрянувший, но поникший, он пошел на подкошенных ногах, чувствуя ком в горле. В такие моменты ему всегда сдавливало грудь, но сейчас он побледнел, и отчего-то сжались кулаки".

Таким образом, повторюсь, у кошки откладывается в память «слепок» из ее чувств, ощущений и эмоций, при этом эмоции выражены через тело. Когда же она попадает в определенную ситуацию, которая чем-то напоминает предыдущую — ее тело занимает то же положение, и она совершает те же действия, что и в прошлый раз. При этом действия доказали свою эффективность — она же до сих пор жива.

Ее передвижения в пространстве и действия целиком обусловлены предыдущим опытом. И, если быть дотошным — то инстинктами и безусловными рефлексами, но тогда, когда есть достойные раздражители. То есть сначала вся информация проходит сквозь первый контур — и если происходящее недостаточно серьезно для его вмешательства, то она передается дальше, а эта древняя структура быстрого реагирования остается дремать.

А так как за свою жизнь живые существа довольно редко попадают в реально угрожающие ситуации, то их поведение происходит в основном за счет второго контура.

Выводы:

1) Кошки делают действия, которые делают им хорошо. Кошки избегают тех действий, которые делают им плохо.

2) Это происходит автоматически. И записи в эту систему происходят автоматически, на основании состояния тела.

3) Показания тела вместе с показаниями органов чувств записываются единой картиной и неразрывно связываются друг с другом.

Контрольные вопросы:

1) Как приучить кошку писать в лоток, если ты уже додумался, когда она кушает что-то вкусное, называть ее «бармалей»?

2) Почему слово «стимул» — сильный побудительный момент, побуждающий к действиям, взялось от латинского stimulus — острого металлического наконечника, которым погоняют животных?

3) Зачем я в этой главе все так упрощаю — ведь даже детсадовец знает, что все немного сложнее устроено?

4) Зачем я задал предыдущий вопрос?

Полученную систему я метафорично назову хорошометром.