Тест: какая стрижка подойдет тебе идеально

Выбирать прическу нужно, во-первых, исходя из того, какая у тебя форма лица. Если лицо круглое, то про каре лучше забыть, потому что оно еще больше округлит его. Длинные волосы не подойдут тебе, если ты слишком низкого роста. С выбором челки тоже надо быть аккуратнее. Если у тебя, например, высокий и широкий лоб, то челка — идеальное решение. А вот если, наоборот, лицо маленькое, то лучше просто оставить несколько укороченных прядок вдоль лица. Ну что, проверим?!

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Текст: Яна Курагина

Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/vostock