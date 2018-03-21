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Тест: какая стрижка подойдет тебе идеально
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Тест: какая стрижка подойдет тебе идеально 

WMJ.ru 21 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Выбирать прическу нужно, во-первых, исходя из того, какая у тебя форма лица. Если лицо круглое, то про каре лучше забыть, потому что оно еще больше округлит его. Длинные волосы не подойдут тебе, если ты слишком низкого роста. С выбором челки тоже надо быть аккуратнее. Если у тебя, например, высокий и широкий лоб, то челка — идеальное решение. А вот если, наоборот, лицо маленькое, то лучше просто оставить несколько укороченных прядок вдоль лица. Ну что, проверим?!
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Текст: Яна Курагина
Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/vostock
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