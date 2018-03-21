Ногти в форме штопора. Зачем?

Похоже, бьюти-блогеры нашли эффективный способ открыть бутылку вина без штопора! Просто у тебя должны быть ногти соответствующей винтовой формы. Чтобы создать такие, пригодится акрил — искусственный материал, который часто используют мастера по маникюру для наращивания. Захочешь повторить, смотри видео, хотя мы думаем (точнее, надеемся), что у тебя не будет желания носить такие ногти!

https://www.youtube.com/watch?v=BehyxqTSFZk

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nogti-v-forme-shtopora-zachem/