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Хэмилтон предсказал тяжелую гонку в Бахрейне
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Хэмилтон предсказал тяжелую гонку в Бахрейне 

Спорт-Экспресс 31 марта 2018
Фото: f1report.ru
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прогнозирует острую борьбу в ближайшем «Гран-при», которое пройдет в Бахрейне с 6 по 8 апреля.
— Мы отправляемся в Бахрейн, и там будут и взлеты, и падения, — приводит слова Хэмилтона F1i.com. — "Феррари" действительно очень быстра на прямых, так что в следующей гонке у них будет преимущество в скорости. К тому же там будет тепло, что также для них хорошо.
Напомним, что в первой гонке сезона в Австралии Хэмилтон финишировал вторым, уступив верхнюю ступень пьедестала Себастьяну Феттелю из «Феррари».
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